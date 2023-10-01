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Украинцы могут получить ряд соцуслуг не выходя из дома: список

Украина, Воскресенье 01 октября 2023 07:47
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Украинцы могут получить ряд соцуслуг не выходя из дома: список Фото: украинцы могут в онлайн-режиме оформить ряд социальных услуг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В последние годы все больше социальных услуг в Украине можно получить не выходя из дома. Для их получения необходимо воспользоваться одним из доступных цифровых сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства в Telegram.

Для получения ряда государственных услуг в Украине сейчас доступны цифровые сервисы. Эта подборка поможет вам сэкономить время и не стоять в очередях в государственные учреждения.

  • Получить справку ВПЛ и оформить помощь на проживание можно по ссылке.

  • Оформить пенсию можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

  • Заявление на оформление субсидии - по ссылке, а также на портале Дія.

  • Оформить пособие при рождении ребенка можно на портале электронных услуг Минсоцполитики.

  • Узнать информацию о регистрации ребенка, его местожительстве, получить пособие при рождении, компенсацию за «упаковку малыша» и прочее можно через портал Дія в "єМалятко".

  • Как получить услугу родителям, усыновившим детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, смотрите здесь.

  • Помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, - здесь.

  • Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности, - по ссылке.

  • Также можно оформить заявку на пособие на ребенка одинокой матери или отцу.

В Украине запустят электронные социальные карты

В Украине планируют ввести электронные социальные карты. Тестирование пройдет в четырех областях – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

В такой карточке будет содержаться социальная история человека, поэтому украинцы будут иметь доступ к перечню всех запланированных действий.

Отметим, что для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Наибольшим из социальных пособий является помощь внутриперемещенным лицам. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

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Министерство социальной политики
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