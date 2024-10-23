Українці можуть отримати гроші на енергообладнання: хто та скільки

З метою розбудови розподіленої генерації електроенергії уряд надає фінансові ресурси, щоб громадяни або ж бізнес мали можливість придбати енергообладнання.

Приватні домогосподарства

Передбачено надання безвідсоткових кредитів для встановлення сонячних панелей, вітрових генераторів та накопичувачів енергії. Кредитування можливе на суму до 480 тисяч гривень із терміном погашення до 10 років. Ця ініціатива реалізується через Фонд розвитку підприємництва.

ОСББ та ЖБК

Можуть отримати компенсацію до 2 мільйонів гривень на встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів. Держава покриває до 70% вартості проєкту. Реалізується через Фондом енергоефективності.

Малі та середні підприємства

Мають можливість отримати кредити до 150 мільйонів гривень за ставками 5-7-9% для впровадження екологічних енергетичних рішень. Фінансування може бути використане для придбання та встановлення сонячних панелей, вітрових турбін, систем для зберігання енергії, а також для будівництва газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Програма реалізується через Фондом розвитку підприємництва.

Зокрема малий та середній бізнес може скористатися програмою і отримати пільгові кредити на суму до 25 мільйонів гривень із відсотковою ставкою до 9% річних. Кошти можуть бути використані для встановлення сонячних панелей, теплових насосів, когенераційних установок, біокотелень та реалізації проектів енергосервісу. Для цього необхідно скористатись програмою Фонду декарбонізації України.

З усіма деталями програм можна ознайомитись за посиланням.

Ситуація зі світлом в Україні

Українська енергосистема поступово відновлюється після дев'яти масштабних атак з боку Росії від початку поточного року. На енергетичних об'єктах тривають як аварійні, так і планові ремонти. Однак, у години пікового навантаження все ще спостерігається дефіцит потужності.

У тому ж числі майже кожної ночі Росія атакує Україну БпЛА та ракетами. Нерідко під удар потрапляють енергооб'єкти. Лише цієї ночі ворог запустив 82 безпілотних літальних апаратів, а також керовану авіаційну ракету Х-31П.