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Росія вночі запустила проти України більше 80 дронів: скільки збила ППО

Середа 23 жовтня 2024 09:22
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Росія вночі запустила проти України більше 80 дронів: скільки збила ППО Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 23 жовтня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 82 безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також керовану авіаційну ракету Х-31П. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 57 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як пишуть Повітряні сили, у ніч на 23 жовтня ворог запустив:

  • 81 дрон типу Shahed та БпЛА невстановленого типу, що були запущені з напрямків російських Приморсько-Ахтарську та Курська;
  • керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

Ракетою росіяни атакували Одеську область.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 дронів в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській та низці інших областей. Зокрема:

  • 15 дронів наразі локаційно втрачені;
  • до 9-ти БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

Обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення РФ регулярні терористичні обстріли української території стали звичним явищем. Російські окупанти застосовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотники. Наразі терористи активно використовують дрони, запускаючи їх майже щоночі.

Як приклад, у ніч на 22 жовтня, росіяни атакували Україну 60 дронами. Тоді ж під час відбиття атаки було знищено 42 БпЛА.

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