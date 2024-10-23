Украинцы могут получить деньги на энергооборудование: кто и сколько

С целью развития распределенной генерации электроэнергии правительство предоставляет финансовые ресурсы, чтобы граждане или бизнес имели возможность приобрести энергооборудование.

Частные домохозяйства

Предусмотрено предоставление беспроцентных кредитов для установки солнечных панелей, ветровых генераторов и накопителей энергии. Кредитование возможно на сумму до 480 тысяч гривен со сроком погашения до 10 лет. Эта инициатива реализуется через Фонд развития предпринимательства.

ОСМД и ЖСК

Могут получить компенсацию до 2 миллионов гривен на установку солнечных электростанций и тепловых насосов. Государство покрывает до 70% стоимости проекта. Реализуется через Фонд энергоэффективности.

Малые и средние предприятия

Имеют возможность получить кредиты до 150 миллионов гривен по ставкам 5-7-9% для внедрения экологических энергетических решений. Финансирование может быть использовано для приобретения и установки солнечных панелей, ветровых турбин, систем для хранения энергии, а также для строительства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Программа реализуется через Фонд развития предпринимательства.

В частности малый и средний бизнес может воспользоваться программой и получить льготные кредиты на сумму до 25 миллионов гривен с процентной ставкой до 9% годовых. Средства могут быть использованы для установки солнечных панелей, тепловых насосов, когенерационных установок, биокотельных и реализации проектов энергосервиса. Для этого необходимо воспользоваться программой Фонда декарбонизации Украины.

Со всеми деталями программ можно ознакомиться по ссылке.

Ситуация со светом в Украине

Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после девяти масштабных атак со стороны России с начала текущего года. На энергетических объектах продолжаются как аварийные, так и плановые ремонты. Однако, в часы пиковой нагрузки все еще наблюдается дефицит мощности.

В том числе почти каждую ночь Россия атакует Украину БпЛА и ракетами. Нередко под удар попадают энергообъекты. Лишь этой ночью враг запустил 82 беспилотных летательных аппарата, а также управляемую авиационную ракету Х-31П.