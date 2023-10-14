Українці можуть оформити допомогу по безробіттю через "Дію": як це зробити

Українці можуть оформити допомогу по безробіттю в онлайн-режимі за допомогою застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Скористатися послугою можуть українці, які офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через повномасштабну війну або ж не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.
У застосунку "Дія" виберіть меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі - послугу з отримання статусу безробітного
Далі очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це у застосунку.
Нагадаємо, у серпні цього року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Потреба роботодавців у працівниках зросла.
При цьому безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги у 1,5 рази.
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