Украинцы могут оформить пособие по безработице через "Дію": как это сделать

Воспользоваться услугой могут украинцы, которые официально трудоустроены, но потеряли работу из-за полномасштабной войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Как воспользоваться услугой

В приложении "Дія" выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале - услугу по получению статуса безработного

Подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения,

После подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус,

При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту "єПідтримки", на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении,

Внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

Далее ждите, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении.

Безработица в Украине

Напомним, в августе этого года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Потребность работодателей в работниках выросла.

При этом безработным увеличили минимальный размер пособия в 1,5 раза.

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