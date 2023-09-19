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Офіційне безробіття в Україні впало до мінімуму, потреби роботодавців зростають

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 15:41
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Офіційне безробіття в Україні впало до мінімуму, потреби роботодавців зростають Фото: безробіття в Україні скоротилося до мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Потреба роботодавців у працівниках зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

Кількість зареєстрованих безробітних впала до 108,7 тисяч, серед яких 78,8 тисяч - жінки. Рік тому було 278,6 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 230,5 до 45,4 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у серпні становить 47,5 тисяч (збільшення за місяць на 9,9 тисяч). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Офіційне та реальне безробіття

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році за методологією МОП склав 21,1%, що означає, що роботу шукали понад 2 млн осіб. На 2023 рік прогнозується 19,0%, на 2024 рік - 16,9% на 2025 рік - 14,4%.

В Україні в травні набув чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для набуття статусу необхідно надавати військово-обліковий документ.

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