Офіційне безробіття в Україні впало до мінімуму, потреби роботодавців зростають

У серпні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Потреба роботодавців у працівниках зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ .

Кількість зареєстрованих безробітних впала до 108,7 тисяч, серед яких 78,8 тисяч - жінки. Рік тому було 278,6 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 230,5 до 45,4 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у серпні становить 47,5 тисяч (збільшення за місяць на 9,9 тисяч). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Офіційне та реальне безробіття

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році за методологією МОП склав 21,1%, що означає, що роботу шукали понад 2 млн осіб. На 2023 рік прогнозується 19,0%, на 2024 рік - 16,9% на 2025 рік - 14,4%.

В Україні в травні набув чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для набуття статусу необхідно надавати військово-обліковий документ.