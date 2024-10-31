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Українці можуть мобілізуватися без візиту в ТЦК: як це зробити

За певних обставин мобілізуватись можна без походу в ТЦК (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Від початку жовтня 2024 року в Україні почала діяти норма, згідно з якою військовозобов'язані особи, що бажають мобілізуватись у певну частину, можуть це зробити "напряму".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Запорізької обласної державної адміністрації.

В який спосіб українці можуть потрапити до ЗСУ

Заступник начальника обласного ТЦК та СП (начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького ОТЦК та СП) Андрій Якунін нагадав, що мобілізаційні заходи в Україні тривають.

Під час брифінгу в медіацентрі при ОВА він зауважив також, що Збройним силам необхідно "оновлюватись", адже військовослужбовці мають ротації, звільняються за віком, пораненнями тощо.

В цілому нині потрапити до ЗСУ українці можуть кількома способами:

  • за контрактом
  • по мобілізації (через Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ТЦК та СП)
  • через рекрутинг (напряму до військової частини)

Якщо військовозобов'язаний мобілізується через ТЦК, він має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і, якщо його визнають придатним до служби, він потрапить до навчального центру, після якого почне нести службу в певній військовій частині.

"Але із жовтня командирам військових частин було дозволено призивати військовозобов'язаних напряму. У такому випадку рекрутери відбирають кандидата. Потім ця людина проходить тестування, співбесіди тощо. На ВЛК її направляє територіальний центр, а призов здійснює військова частина. У такому випадку роль ТЦК та СП мінімізується", - розповів Якунін.

За його словами, військовозобов'язаний гарантовано потрапить в обрану частину після проходження базової військової підготовки (навіть якщо частина не є пріоритетною для комплектування).

Інший варіант потрапити до війська - через рекрутингові центри, що діють у різних регіонах України.

"Війна триває. І вона не десь далеко. Ніхто, крім нас, не захистить нашу країну. Ми повинні відстоювати нашу свободу та незалежність", - підсумував підполковник.

 

Військовий облік і мобілізація в Україні

Нагадаємо, під час дії в Україні воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, які засвідчують особу, а також військово-облікові документи (які зараз можна отримати онлайн).

Згідно з постановою Кабінету міністрів №932 від 16 серпня 2024 року, чоловіки віком з 16 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники (зокрема і ті, хто перебуває за кордоном).

Виходячи з цього ми розповідали, чи можуть забрати до ЗСУ чоловіків від 16 до 25 років, а також яка різниця між призовником і військовозобов'язаним.

Читайте також, які права мають ТЦК та СП в Україні (повний перелік).

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