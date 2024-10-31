Українці можуть мобілізуватися без візиту в ТЦК: як це зробити

В який спосіб українці можуть потрапити до ЗСУ

Заступник начальника обласного ТЦК та СП (начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького ОТЦК та СП) Андрій Якунін нагадав, що мобілізаційні заходи в Україні тривають.

Під час брифінгу в медіацентрі при ОВА він зауважив також, що Збройним силам необхідно "оновлюватись", адже військовослужбовці мають ротації, звільняються за віком, пораненнями тощо.

В цілому нині потрапити до ЗСУ українці можуть кількома способами:

за контрактом

по мобілізації (через Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ТЦК та СП)

через рекрутинг (напряму до військової частини)

Якщо військовозобов'язаний мобілізується через ТЦК, він має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і, якщо його визнають придатним до служби, він потрапить до навчального центру, після якого почне нести службу в певній військовій частині.

"Але із жовтня командирам військових частин було дозволено призивати військовозобов'язаних напряму. У такому випадку рекрутери відбирають кандидата. Потім ця людина проходить тестування, співбесіди тощо. На ВЛК її направляє територіальний центр, а призов здійснює військова частина. У такому випадку роль ТЦК та СП мінімізується", - розповів Якунін.

За його словами, військовозобов'язаний гарантовано потрапить в обрану частину після проходження базової військової підготовки (навіть якщо частина не є пріоритетною для комплектування).

Інший варіант потрапити до війська - через рекрутингові центри, що діють у різних регіонах України.

"Війна триває. І вона не десь далеко. Ніхто, крім нас, не захистить нашу країну. Ми повинні відстоювати нашу свободу та незалежність", - підсумував підполковник.