Які права мають ТЦК та СП в Україні: повний перелік

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виконують надзвичайно важливі функції в системі оборони України, проте брак інформації щодо їхніх повноважень часто стає причиною непорозумінь.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський .

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Що регламентує права та обов'язки ТЦК та СП під час війни

Перелік повноважень ТЦК та СП було затверджено постановою Кабінету міністрів №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки".

Деякі повноваження передбачені також:

постановою КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період"

законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

"ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні мобілізаційної готовності країни. Їхні повноваження та функції врегульовані низкою нормативно-правових актів... Однак через складність законодавства, багато громадян не повною мірою розуміють функції ТЦК, що призводить до непорозумінь та проблем під час взаємодії з цими установами", - розповів експерт.

Роль ТЦК та СП у процесі мобілізації в Україні

За словами Савинського, основна функція ТЦК - не лише набір та відправлення військовослужбовців на службу, але й широкий спектр соціальної підтримки для військовозобов'язаних, резервістів та їхніх сімей.

"ТЦК фактично є "першою інстанцією" у питаннях мобілізації, ведення військового обліку та надання інформаційної й соціальної допомоги", - зауважив адвокат.

Він уточнив, що з початком військової агресії РФ проти України, їхнє значення суттєво зросло, адже тепер ТЦК відповідають не тільки за мобілізацію, але й за забезпечення ефективної взаємодії між державою та громадянами у сфері обороноздатності.

Які заходи мають право здійснювати ТЦК та СП

Згідно з інформацією юриста, в цілому ТЦК та СП мають право на здійснення різних заходів.

Оповіщення та призов громадян (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та розвідувальних органів):

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву)

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)

"ТЦК організовують заходи з призову на військову службу осіб офіцерського складу, резервістів та громадян під час мобілізації. Важливо зазначити, що призов здійснюється незалежно від місця, де особа перебуває на військовому обліку. Це означає, що навіть якщо особа змінила місце проживання або місце служби, вона підпадає під юрисдикцію місцевого ТЦК", - пояснив Савинський.

Перевірка військово-облікових документів (у період проведення мобілізації).

Юрист уточнив, що під час мобілізації ТЦК перевіряють військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років.

"Ця процедура викликає чимало запитань серед громадян, адже багато хто не завжди усвідомлює необхідність постійного оновлення інформації про військовий облік", - зауважив він.

Вручення повісток (резервістам та військовозобов'язаним - у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП).

"Одним із найпоширеніших питань є питання вручення повісток. ТЦК має право вручати повістки резервістам і військовозобов'язаним, незалежно від того, чи перебувають вони в конкретному місці на обліку. Це часто призводить до плутанини та стресу серед громадян, оскільки не всі знають, як правильно реагувати на такі дії", - розповів адвокат.

Фіксація процесів (фото- та відеофіксація процесу перевірки військових документів або вручення повісток) - із використанням відповідних технічних приладів, засобів або спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до відповідного реєстру (виняток становлять співробітники СБУ, розвідувальних органів України, а також військовозобов'язані та резервісти, які перебувають у них на військовому обліку).

"Це додає прозорості процесу та дозволяє зменшити можливі непорозуміння або випадки неправомірних дій. Проте це нововведення може викликати певний дискомфорт серед громадян, які не завжди готові до такої публічності", - пояснив юрист.

Адміністративні заходи та відповідальність. Йдеться, зокрема, про звернення ТЦК до органів поліції для:

проведення адміністративного затримання

доставлення резервістів і військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення (передбачені статтями 210 і 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) до відповідних центрів або органів

Важливо, що адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їхнього місця перебування на військовому обліку (в такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК та СП).

Крім того, ТЦК можуть (за необхідності) виписувати постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адміністративне правопорушення:

за статтею 210 КУпАП - "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку"

за статтею 210-1 КУпАП - "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

за статтею 211 КУпАП - "Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності"

"У разі порушення вимог щодо військового обліку, ТЦК мають право ініціювати адміністративну відповідальність. За певні порушення військового законодавства, такі як уникнення від мобілізації, військовозобов'язані можуть притягуватися до адміністративної відповідальності без складання протоколу", - уточнив Савинський.

Взаємодія з органами місцевого самоврядування. Йдеться про те, що ТЦК співпрацюють з місцевими органами влади у питаннях військового обліку, призову, бронювання військовозобов'язаних та надання їм пільг.

"Також вони організовують відбір кандидатів на військову службу за контрактом і виконують агітаційні заходи, спрямовані на залучення добровольців", - додав експерт.

Повноваження ТЦК та СП в Україні: повний перелік

Виходячи з вищесказаного, ТЦК та СП в Україні під час війни мають такі повноваження:

виконання рішень призовних комісій про направлення громадян України для проходження базової військової служби - за сприяння місцевих держадміністрацій і виконавчих органів міських рад

про направлення громадян України для проходження базової військової служби - за сприяння місцевих держадміністрацій і виконавчих органів міських рад взаємодія з місцевими держадміністраціями - з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби

- з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

призовників, військовозобов'язаних та резервістів ведення обліку громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни та військової служби, інших осіб (які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб")

України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни та військової служби, інших осіб (які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб") ознайомлення громадян України з їх правами та обов'язками - під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову на військову службу та проходження зборів, а Центральне управління та регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України - під час призову на військову службу та проходження зборів

- під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову на військову службу та проходження зборів, а Центральне управління та регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України - під час призову на військову службу та проходження зборів оформлення та видача військово-облікових документів призовникам, військовозобов'язаним та резервістам

призовникам, військовозобов'язаним та резервістам взаємодія з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування - з питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобовя'заних на період мобілізації та на воєнний час

- з питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобовя'заних на період мобілізації та на воєнний час проведення агітації, відбору, вивчення, оформлення документів кандидатів на військову службу за контрактом (у тому числі осіб офіцерського складу) та їх направлення до військових частин, навчальних військових частин (центрів)

(у тому числі осіб офіцерського складу) та їх направлення до військових частин, навчальних військових частин (центрів) оповіщення та призов громадян (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ й розвідувальних органів) - на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву), на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)

(крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ й розвідувальних органів) - на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву), на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку) виявлення та попередній відбір кандидатів для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти

у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти надання інформації командирам військових частин - про військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку (з метою добору громадян для проходження служби у військовому резерві та військової служби за контрактом)

- про військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку (з метою добору громадян для проходження служби у військовому резерві та військової служби за контрактом) розробка планів проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів , удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території

, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території ведення на відповідній території обліку підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань , а також обліку людських і транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави

, а також обліку людських і транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави контроль за проведенням на підприємствах, у закладах освіти роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час розгляд звернень військовослужбовців, працівників та членів їх сімей , а також громадян із питань, що належать до компетенції ТЦК та СП

, а також громадян із питань, що належать до компетенції ТЦК та СП ведення прийому громадян , які звертаються із зазначених питань, видача необхідних довідок та інших документів

, які звертаються із зазначених питань, видача необхідних довідок та інших документів ведення обліку осіб, звільнених з військової служби із ЗСУ в запас або у відставку, які проживають на відповідній території - для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

із ЗСУ в запас або у відставку, які проживають на відповідній території - для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" видача довідок громадянам про проходження військової служби , зокрема про період участі у бойових діях (для врахування до стажу)

, зокрема про період участі у бойових діях (для врахування до стажу) вивчення питань щодо потреби в комплектуванні штатних посад ТЦК та СП військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками, а також внесення пропозицій щодо їх підготовки й підвищення кваліфікації, проведення роботи з персоналом

військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками, а також внесення пропозицій щодо їх підготовки й підвищення кваліфікації, проведення роботи з персоналом звернення до Національної поліції або її територіальних підрозділів - щодо надання відомостей стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості

- щодо надання відомостей стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості звернення до органів Національної поліції (в установленому законом порядку) - щодо доставлення до ТЦК та СП осіб , які вчинили адміністративні правопорушення (передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП)

(в установленому законом порядку) - , які вчинили адміністративні правопорушення (передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП) розгляд справ (цілодобово під час проведення мобілізації та/або у період воєнного стану) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень - відповідно та з дотриманням КУпАП

Як можна зменшити кількість непорозумінь між ТЦК і громадянами

За словами Савинського, однією з головних проблем, з якими стикаються нині громадяни, є недостатня обізнаність людей щодо прав і повноважень ТЦК.

"Люди не завжди знають, як правильно реагувати на виклики, повістки або перевірки документів. Часто це спричинює страх, що може негативно вплинути на процес мобілізації", - пояснив він.

Експерт зауважив, що основна причина таких непорозумінь - недостатнє інформування населення про юридичні аспекти мобілізації та права ТЦК.

"Навіть ті, хто проходить службу за контрактом або був мобілізований раніше, не завжди мають чітке розуміння своїх прав та обов'язків перед державою. Багато хто стикається з тим, що не знає, як діяти у разі отримання повістки, чи як правильно поводитися під час перевірки військово-облікових документів. Це призводить до ситуацій, коли громадяни бояться звертатися за консультацією або намагатися з'ясувати свої права та обов'язки", - розповів юрист.

За його словами, для зменшення кількості непорозумінь та стресових ситуацій під час мобілізації необхідно проводити масштабну інформаційну кампанію - з метою підвищення обізнаності громадян.

Адвокат уточнив, що йдеться про:

роз'яснення прав та обов'язків

надання юридичної підтримки

"Інформаційні матеріали, публічні консультації та семінари для громадян можуть суттєво знизити рівень тривожності. Люди мають знати, що повістка чи перевірка документів не завжди означає негайний призов або якісь санкції", - зазначив він.

Крім того, на думку Савинського, громадяни повинні мати доступ до професійних юридичних консультацій - для правильного реагування на дії ТЦК.

"Наприклад, адвокати можуть допомогти з'ясувати, чи правильно була вручена повістка, чи відповідає ця дія законодавчим вимогам", - уточнив він.

Насамкінець юрист зазначив: важливо, щоб кожен громадянин розумів свої права та обов'язки, а держава забезпечила ефективну комунікацію між ТЦК та населенням.

"Юридична обізнаність і правильна взаємодія з цими органами допоможуть уникнути зайвих конфліктів та сприятимуть більш ефективній мобілізації", - підсумував він.