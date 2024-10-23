Як створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкція

Отримати військово-обліковий документ (ВОД) із даними з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів України можна онлайн - за допомогою "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Дія".

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Як оформити військовий квиток онлайн

Отримати військово-обліковий документ (ВОД) онлайн можуть ті користувачі, які перебувають на військовому обліку і про яких є дані в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Для того, щоб розпочати оформлення ВОД віддалено (за допомогою порталу "Дія), потрібно перш за все:

зайти на портал "Дія"

натиснути на "Каталог послуг" у верхньому лівому куті

з-поміж послуг для громадян обрати "Довідки та витяги"

перейти до розділу "Військово-обліковий документ"

Каталог послуг в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua)

Натиснувши "Подати заяву" потрібно обрати спосіб авторизації (щоб підтвердити свою особу):

за допомогою Ваnk ID

за допомогою "Дія.Підпис"

за допомогою файлового ключа

за допомогою апаратного ключа

Зробити це не складно, якщо дотримуватись відповідних інструкцій.

Подача заяви й авторизація (скриншот: diia.gov.ua)

Після реєстрації або авторизації в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, потрібно:

перевірити свої дані

перевірити сформовану заяву

підписати її електронним підписом

Готовий документ надійде на вашу електронну пошту впродовж орієнтовно 10 хвилин. Крім того, його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи".

Перевірити актуальність інформації в документі можна зісканувавши QR-код на ньому за допомогою застосунку "Резерв+".

У разі зміни в тих чи інших даних, потрібно буде замовити документ повторно для його використання.