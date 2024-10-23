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Як створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкція

Середа 23 жовтня 2024 10:22
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Як створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкція Оформити військовий квиток в "Дії" можна швидко й безкоштовно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Отримати військово-обліковий документ (ВОД) із даними з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів України можна онлайн - за допомогою "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Дія".

Зміст

Як оформити військовий квиток онлайн

Отримати військово-обліковий документ (ВОД) онлайн можуть ті користувачі, які перебувають на військовому обліку і про яких є дані в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Для того, щоб розпочати оформлення ВОД віддалено (за допомогою порталу "Дія), потрібно перш за все:

  • зайти на портал "Дія"
  • натиснути на "Каталог послуг" у верхньому лівому куті
  • з-поміж послуг для громадян обрати "Довідки та витяги"
  • перейти до розділу "Військово-обліковий документ"

Як створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкція

Каталог послуг в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua)

Натиснувши "Подати заяву" потрібно обрати спосіб авторизації (щоб підтвердити свою особу):

  • за допомогою Ваnk ID
  • за допомогою "Дія.Підпис"
  • за допомогою файлового ключа
  • за допомогою апаратного ключа

Зробити це не складно, якщо дотримуватись відповідних інструкцій.

Як створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкціяЯк створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкція

Подача заяви й авторизація (скриншот: diia.gov.ua)

Після реєстрації або авторизації в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, потрібно:

  • перевірити свої дані
  • перевірити сформовану заяву
  • підписати її електронним підписом

Готовий документ надійде на вашу електронну пошту впродовж орієнтовно 10 хвилин. Крім того, його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи".

Перевірити актуальність інформації в документі можна зісканувавши QR-код на ньому за допомогою застосунку "Резерв+".

У разі зміни в тих чи інших даних, потрібно буде замовити документ повторно для його використання.

Як отримати електронний підпис

Для того, щоб отримати електронний підпис, потрібно:

  • звернутись до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів
  • заповнити реєстраційну форму
  • внести паспортні дані та номер платника податків

Вартість такої послуги становить близько 200 гривень (може дещо відрізнятись у різних центрах сертифікації).

Крім того, кваліфікований електронний підпис (КЕП) можна отримати:

  • у "ПриватБанку" - клієнти банку можуть отримати КЕП безоплатно в особистому онлайн кабінеті "Приват24" або звернувшись у відділення
  • у чатботі "Ощадбанку" онлайн (для клієнтів банку послуга безоплатна)
  • у Міністерстві внутрішніх справ (безоплатно)
  • у Державній податковій службі (безоплатно)

Електронний ключ до підпису рекомендують зберігати на знімному носії (наприклад, на флешці або жорсткому диску).

Як отримати "Дія.Підпис"

Отримати "Дія.Підпис" можна онлайн - у застосунку "Дія". Для цього потрібно:

  • перейти в додатку до меню "Дія.Підпис"
  • натиснути на перемикачі "Активувати Дія.Підпис"
  • підтвердити особу - через перевірку за фото
  • придумати 5-значний код для "Дія.Підпис"

Після цього підпис "запрацює" - ви зможете підписувати ним документи в "Дії".

Нагадаємо, під час дії в Україні воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, які засвідчують особу, а також військово-облікові документи.

З огляду на це пропонуємо дізнатись, що робити, якщо під час зустрічі з ТЦК таких документів при собі немає.

Читайте також, яке покарання загрожує українцям за втрачений військовий квиток і що з цим можна зробити.

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