Як створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкція
Отримати військово-обліковий документ (ВОД) із даними з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів України можна онлайн - за допомогою "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Дія".
Зміст
Як оформити військовий квиток онлайн
Отримати військово-обліковий документ (ВОД) онлайн можуть ті користувачі, які перебувають на військовому обліку і про яких є дані в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Для того, щоб розпочати оформлення ВОД віддалено (за допомогою порталу "Дія), потрібно перш за все:
- зайти на портал "Дія"
- натиснути на "Каталог послуг" у верхньому лівому куті
- з-поміж послуг для громадян обрати "Довідки та витяги"
- перейти до розділу "Військово-обліковий документ"
Каталог послуг в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua)
Натиснувши "Подати заяву" потрібно обрати спосіб авторизації (щоб підтвердити свою особу):
- за допомогою Ваnk ID
- за допомогою "Дія.Підпис"
- за допомогою файлового ключа
- за допомогою апаратного ключа
Зробити це не складно, якщо дотримуватись відповідних інструкцій.
Подача заяви й авторизація (скриншот: diia.gov.ua)
Після реєстрації або авторизації в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, потрібно:
- перевірити свої дані
- перевірити сформовану заяву
- підписати її електронним підписом
Готовий документ надійде на вашу електронну пошту впродовж орієнтовно 10 хвилин. Крім того, його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи".
Перевірити актуальність інформації в документі можна зісканувавши QR-код на ньому за допомогою застосунку "Резерв+".
У разі зміни в тих чи інших даних, потрібно буде замовити документ повторно для його використання.
Як отримати електронний підпис
Для того, щоб отримати електронний підпис, потрібно:
- звернутись до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів
- заповнити реєстраційну форму
- внести паспортні дані та номер платника податків
Вартість такої послуги становить близько 200 гривень (може дещо відрізнятись у різних центрах сертифікації).
Крім того, кваліфікований електронний підпис (КЕП) можна отримати:
- у "ПриватБанку" - клієнти банку можуть отримати КЕП безоплатно в особистому онлайн кабінеті "Приват24" або звернувшись у відділення
- у чатботі "Ощадбанку" онлайн (для клієнтів банку послуга безоплатна)
- у Міністерстві внутрішніх справ (безоплатно)
- у Державній податковій службі (безоплатно)
Електронний ключ до підпису рекомендують зберігати на знімному носії (наприклад, на флешці або жорсткому диску).
Як отримати "Дія.Підпис"
Отримати "Дія.Підпис" можна онлайн - у застосунку "Дія". Для цього потрібно:
- перейти в додатку до меню "Дія.Підпис"
- натиснути на перемикачі "Активувати Дія.Підпис"
- підтвердити особу - через перевірку за фото
- придумати 5-значний код для "Дія.Підпис"
Після цього підпис "запрацює" - ви зможете підписувати ним документи в "Дії".
Нагадаємо, під час дії в Україні воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, які засвідчують особу, а також військово-облікові документи.
З огляду на це пропонуємо дізнатись, що робити, якщо під час зустрічі з ТЦК таких документів при собі немає.
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