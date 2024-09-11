Чи можуть забрати до ЗСУ чоловіків від 16 до 25 років: пояснення юриста

В умовах воєнного стану чоловіків масово мобілізують, а законодавство щодо по правил мобілізації змінюється. Тому нерідко виникають питання, кого і з якого віку можуть відправити на війну.

Військовозобов’язаний та призовник: у чому різниця

За термінами "військовозобов’язаний" і "призовник" стоять юридично різні речі. І обов'язки перед законом у них теж різні, зазначає Тетяна Даниленко.

Призовник – це чоловік у віці від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці, тобто взятий на відповідний військовий облік та який підлягає призову на строкову військову службу.

Військовозобов’язаний – людина, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану. Військовозобовʼязаною людина стає у разі досягнення 25-річного віку або після закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання.

"Простою мовою, призовників призивають на строкову військову службу, а військовозобов'язаних призивають під час мобілізації при дії особливого періоду та воєнного стану. Під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється. Наразі мобілізують лише військовозобов’язаних, тобто тих, хто перебуває в запасі по досягненню 25-річного віку або ж закінчення кафедри військової підготовки", - звертає увагу адвокат.

Чоловіки з 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників – приписуються до призовної дільниці і можуть піти служити до війська добровільно за контрактом.

Фото: Військовий квиток (gettyimages.com)

Хто має перебувати на військовому обліку

Згідно з нещодавно прийнятою постановою КМУ від 16 серпня 2024 р. № 932, чоловіки віком з 16 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники, зокрема і ті, хто перебуває за кордоном, зазначає юрист.

"Юнаків, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном і оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах", - пояснює Тетяна Даниленко.

Законодавство визначає низку випадків взяття на військовий облік військовозобов'язаних (п. 2 ч. 1 ст. 37 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу"). Це стосується тих, хто: