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Украинцы могут мобилизоваться без визита в ТЦК: как это сделать

При определенных обстоятельствах можно мобилизоваться без похода в ТЦК (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С начала октября 2024 года в Украине начала действовать норма, согласно которой военнообязанные лица, желающие мобилизоваться в определенную часть, могут это сделать "напрямую".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной администрации.

Каким образом украинцы могут попасть в ВСУ

Заместитель начальника областного ТЦК и СП (начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Запорожского ОТЦК и СП) Андрей Якунин напомнил, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются.

Во время брифинга в медиацентре при ОВА он отметил также, что Вооруженным силам необходимо "обновляться", ведь военнослужащие имеют ротации, увольняются по возрасту, ранениям и т.д.

В целом попасть в ВСУ украинцы могут несколькими способами:

  • по контракту
  • по мобилизации (через Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - ТЦК и СП)
  • через рекрутинг (напрямую в воинскую часть)

Если военнообязанный мобилизуется через ТЦК, он должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и, если он будет признан годным к службе, он попадет в учебный центр, после которого начнет нести службу в определенной воинской части.

"Но с октября командирам воинских частей было разрешено призывать военнообязанных напрямую. В таком случае рекрутеры отбирают кандидата. Затем этот человек проходит тестирование, собеседования и т.д. На ВВК его направляет территориальный центр, а призыв осуществляет воинская часть. В таком случае роль ТЦК и СП минимизируется", - рассказал Якунин.

По его словам, военнообязанный гарантированно попадет в выбранную часть после прохождения базовой военной подготовки (даже если часть не является приоритетной для комплектования).

Другой вариант попасть в армию - через рекрутинговые центры, действующие в разных регионах Украины.

"Война продолжается. И она не где-то далеко. Никто, кроме нас, не защитит нашу страну. Мы должны отстаивать нашу свободу и независимость", - подытожил подполковник.

 

Военный учет и мобилизация в Украине

Напомним, во время действия в Украине военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы (которые сейчас можно получить онлайн).

Согласно постановлению Кабинета министров №932 от 16 августа 2024 года, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники (в том числе и те, которые находятся за границей).

Исходя из этого, мы рассказывали, могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет, а также какая разница между призывником и военнообязанным.

Читайте также, какие права имеют ТЦК и СП в Украине (полный список).

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