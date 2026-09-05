Українці масово виїжджають з Польщі: Євростат назвав цифри

Дедалі більше українських біженців залишають Польщу - за даними Євростату, лише в липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на 8,11 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24 .

Наскільки скоротилася кількість українців у Польщі

За даними Євростату, станом на липень кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі становить 953,1 тисячі осіб - це на 8,11 тисячі менше, ніж місяцем раніше.

У червні країну покинули 6,3 тисячі українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС.

Куди переїжджають українці

У Німеччині станом на червень перебувало близько 1,29 мільйона отримувачів захисту - це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС. Проте дедалі частіше вибором українців, які виїжджають з Польщі, стає Чехія - там на кінець червня перебувало близько 381 тисячі осіб.

Значну кількість зафіксували також в Іспанії (272,3 тисячі), Румунії (219,4 тисячі) та Словаччині (149 тисяч).

Українці залишаються найбільшою групою в ЄС

Попри виїзд частини переселенців з Польщі, українці й надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі. У червні за таким статусом звернулися понад 24 тисячі громадян України, а їхня частка серед усіх, хто перебуває під захистом, становила 98,5%.