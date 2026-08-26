Волинь чи гроші? Головні причини погіршення ставлення поляків до українців
Більшість поляків пов'язують погіршення ставлення до українців із суперечками довкола історичної пам'яті та соціальними виплатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS) на замовлення видання Dziennik Gazeta Prawna.
За даними соціологів, респонденти виділили кілька основних факторів, які впливають на сприйняття українців у країні:
- 45,4% - суперечки навколо Волинської трагедії та історичної політики;
- 36,4% - питання соціальних виплат, які отримують українці в Польщі;
- 26,2% - діяльність російської пропаганди та дезінформація в мережі;
- 24,4% - дії та висловлювання українських політиків щодо Польщі.
При цьому лише 7,6% опитаних вважають, що ставлення поляків до українців взагалі не погіршилося.
Політичний поділ у поглядах респондентів
Автори дослідження зауважують про помітний політичний поділ серед громадян під час визначення причин погіршення ставлення до українців.
Прихильники правлячого політичного табору найчастіше називали такі причини:
- 49,5% - російська пропаганда та дезінформація;
- 37,2% - суперечки навколо Волинської трагедії;
- 24,6% - соціальні виплати українцям у Польщі.
Натомість серед прихильників правоконсервативної опозиції пріоритети розподілилися інакше:
- 55,1% - суперечки навколо Волинської трагедії та історичної політики;
- 47,8% - обсяг соціальних виплат для українців;
- 35,6% - дії та висловлювання українських політиків щодо Польщі.
Опитування було проведено 17-20 серпня змішаним методом серед 1000 дорослих жителів Польщі.
Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що 67,2 % поляків підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи у Польщі.
Зазначимо, з початку повномасштабної війни Польща надала захист 1,73 млн українців, які були змушені виїхати через російське вторгнення.