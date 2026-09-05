ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Украинцы массово уезжают из Польши: Евростат назвал цифры

05:51 05.09.2026 Сб
2 мин
За июль количество украинцев со статусом защиты в Польше упало на 8 тысяч
aimg Екатерина Коваль
Украинцы массово уезжают из Польши: Евростат назвал цифры Фото: украинские беженцы уезжают из Польши (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Все больше украинских беженцев покидают Польшу - по данным Евростата, только в июле количество граждан Украины со статусом временной защиты в стране сократилось на 8,11 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

Насколько сократилось количество украинцев в Польше

По данным Евростата, по состоянию на июль количество граждан Украины со статусом временной защиты в Польше составляет 953,1 тысячи человек - это на 8,11 тысячи меньше, чем месяцем ранее.

В июне страну покинули 6,3 тысячи украинцев, которые пользовались временной защитой ЕС.

Куда переезжают украинцы

В Германии на июнь находилось около 1,29 миллиона получателей защиты - это по-прежнему наибольшее количество среди стран ЕС. Однако все чаще выбором уезжающих из Польши украинцев становится Чехия - там на конец июня находилось около 381 тысячи человек.

Значительное количество зафиксировали также в Испании (272,3 тысячи), Румынии (219,4 тысячи) и Словакии (149 тысяч).

Украинцы остаются самой большой группой в ЕС

Несмотря на выезд части переселенцев из Польши, украинцы продолжают оставаться самой многочисленной группой среди получателей временной защиты в Евросоюзе. В июне за таким статусом обратились более 24 тысяч граждан Украины, а их доля среди всех, кто находится под защитой, составила 98,5%.

В конце августа мы рассказывали, что часть украинцев в Польше рискует потерять выплаты с 1 сентября - тем, кто оформил статус временной защиты без загранпаспорта, нужно было подтвердить личность, иначе статус аннулируют, а выплаты по программе "800+" прекратят.

Ранее мы также сообщали, что большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами - только 7% поляков заявили, что отношение к гражданам Украины не изменилось.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность