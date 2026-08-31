Українці в Польщі ризикують втратити виплати вже з 1 вересня: що треба зробити

Українцям у Польщі, які оформили статус тимчасового захисту UKR без закордонного паспорта - найчастіше це стосується дітей, - потрібно підтвердити особу до 31 серпня включно. Інакше статус анулюють, а виплати за програмою "800+" припинять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

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До 31 серпня потрібно підтвердити особу для збереження статусу UKR

Стосується тих, хто оформив статус без закордонного паспорта, найчастіше дітей

Без підтвердження статус анулюють, а виплати "800+" припинять

Кого стосується вимога

Обов'язок підтвердження особи поширюється на тих, кому надали номер PESEL зі статусом UKR на підставі свідоцтва про народження чи інших внутрішніх документів - це найчастіше стосується дітей, яким у перші місяці повномасштабного вторгнення оформлювали статус без чинного закордонного паспорта.

У ZUS наголошують: право на допомогу "800+" для українських дітей безпосередньо залежить від наявності відповідного статусу перебування, тому підтвердження особи прямо впливає на можливість і надалі отримувати цю підтримку.

Що потрібно зробити

Для збереження прав і виплат достатньо один раз відвідати управління гміни за місцем проживання та надати чинний проїзний документ - закордонний паспорт дитини чи дорослого.

Що буде, якщо не встигнути

Якщо особу не підтвердять у визначений термін, статус UKR автоматично зміниться на NUE - це означає повне припинення тимчасового захисту. У такому разі виплати "800+" зупинять, а для подальшого легального проживання й роботи в Польщі доведеться оформлювати нові дозвільні документи.