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Українці масово переїжджають: де зараз розкуповують великі квартири та які ціни

12:04 11.08.2026 Вт
4 хв
В одному із регіонів попит на великі квартири виріс на 700%
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Ціни на квартири (freepik.com)

Попит на великі квартири в Україні за останній рік суттєво змінився. Якщо раніше найбільший інтерес фіксували переважно у західних областях, то тепер він дедалі більше зміщується до центральних, північних і частини південних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне:

  • Зміна географії попиту: Покупці великих квартир (100-150 кв. м) дедалі частіше відмовляються від західних областей на користь центральних та північних регіонів України через доступніші ціни.
  • Рекордний попит: Найбільше зростання попиту на квартири площею 100-150 кв. м зафіксували у Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях.
  • Аномальний бум на Вінниччині: У сегменті елітного житла рекордсменом стала Вінницька область - кількість відгуків покупців там зросла одразу на 700.
  • Де житло найдорожче: Серед великих квартир (150-200 кв. м) найвищі медіанні ціни зафіксовано у Київській, Чернівецькій та Харківській областях.
  • Падіння на Заході та Півдні: Найбільше скорочення пропозицій та інтересу покупців у сегменті 100-150 кв. м зафіксували у Херсонській, Хмельницькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Де зріс попит на великі квартири

За даними аналітиків, у сегменті квартир площею 100-150 квадратних метрів найбільше оголошень про продаж за рік побільшало у Кіровоградській області (майже на 35%) та Сумській (на 20%).

Водночас найбільше скоротилася кількість пропозицій на Закарпатті (-42%), Рівненщині (-36,3%), Житомирщині (майже -30%), Вінниччині (-26,4%) та Херсонщині (-25%).

Попит зростав переважно у центральних і північних регіонах. Найбільше відгуків на оголошення зафіксували:

  • у Сумській області - на 123%;
  • у Миколаївській - майже на 72%;
  • у Чернігівській - майже на 54%;
  • у Вінницькій - на 13%;
  • у Запорізькій - на 11,4%.

Натомість найбільше інтерес покупців знизився у Херсонській (-50%), Хмельницькій (-32%), Житомирській (-27%) та Закарпатській (-26,4%) областях.

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Як змінилися ціни

Найбільше медіанна вартість великих квартир площею 100-150 кв. м у доларах зросла:

  • Волинська область - до 120 тисяч доларів (+20%);
  • Закарпатська - до 165 тисяч доларів (+17,9%);
  • Тернопільська - до 107 тисяч доларів (+18,9%);
  • Івано-Франківська - до 107,25 тисячі доларів (+14%);
  • Херсонська - до 42,5 тисячі доларів (+13,3%).

Водночас у Полтавській області ціни не змінилися, а в Черкаській та Миколаївській навіть дещо знизилися.

За оцінкою OLX Нерухомість, саме доступніша вартість житла стала однією з причин зміщення попиту із західних регіонів до інших областей.

Квартири площею 150-200 кв. метрів

У сегменті ще більших квартир ринок став ще більш нерівномірним.

Найбільше кількість оголошень зросла у:

  • Вінницькій області - на 114,3%;
  • Кіровоградській - на 100%;
  • Чернівецькій - майже на 81%;
  • Сумській - на 50%.

Натомість у Рівненській області кількість пропозицій скоротилася одразу на 96%.

Найбільше зростання інтересу покупців зафіксували на Вінниччині, де кількість відгуків збільшилася одразу на 700%. Також суттєво зріс попит у Чернігівській (+250%), Житомирській (+150%) та Закарпатській (+115,4%) областях.

Водночас у Рівненській області відгуки на такі квартири практично зникли (-100%), а значне падіння також спостерігалося у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській та Львівській областях.

Де найбільше подорожчали великі квартири

Серед квартир площею 150-200 квадратних метрів найвідчутніше медіанна ціна за рік зросла:

  • у Хмельницькій області - на 64,8% (до 145 тисяч доларів);
  • у Чернівецькій - на 64,2% (до 225 тисяч доларів);
  • у Харківській - на 17,7% (до 200 тисяч доларів);
  • у Київській - на 8,6% (до 440 тисяч доларів).

У Дніпропетровській, Черкаській та Сумській областях ціни дещо знизилися.

За висновками OLX Нерухомість, ринок великих квартир стає дедалі менш однорідним. Якщо у сегменті житла площею 100-150 кв. м попит поступово зміщується до регіонів із доступнішими цінами, то продаж квартир площею 150-200 кв. м усе більше залежить від наявності платоспроможних покупців.

Найяскравіше це проявляється у Вінницькій області, яка поступово перетворюється на один із центрів релокації бізнесу та родин, тоді як в окремих регіонах ринок великого житла майже завмер через нестачу покупців.

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує оренда житла для студентів напередодні нового навчального року. Так, найдорожчі однокімнатні квартири зараз в Ужгороді, Львові та Києві, а найдешевші - у Сумах і Харкові.

Також ми писали, як за останні п'ять років змінилися ціни на однокімнатні квартири та довгострокову оренду на півдні України. Найбільше житло подорожчало в Одесі, тоді як Херсон став єдиним містом, де ціни на купівлю та оренду знизилися.

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