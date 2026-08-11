Українці масово переїжджають: де зараз розкуповують великі квартири та які ціни

Попит на великі квартири в Україні за останній рік суттєво змінився. Якщо раніше найбільший інтерес фіксували переважно у західних областях, то тепер він дедалі більше зміщується до центральних, північних і частини південних регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
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За даними аналітиків, у сегменті квартир площею 100-150 квадратних метрів найбільше оголошень про продаж за рік побільшало у Кіровоградській області (майже на 35%) та Сумській (на 20%).
Водночас найбільше скоротилася кількість пропозицій на Закарпатті (-42%), Рівненщині (-36,3%), Житомирщині (майже -30%), Вінниччині (-26,4%) та Херсонщині (-25%).
Попит зростав переважно у центральних і північних регіонах. Найбільше відгуків на оголошення зафіксували:
Натомість найбільше інтерес покупців знизився у Херсонській (-50%), Хмельницькій (-32%), Житомирській (-27%) та Закарпатській (-26,4%) областях.
Найбільше медіанна вартість великих квартир площею 100-150 кв. м у доларах зросла:
Водночас у Полтавській області ціни не змінилися, а в Черкаській та Миколаївській навіть дещо знизилися.
За оцінкою OLX Нерухомість, саме доступніша вартість житла стала однією з причин зміщення попиту із західних регіонів до інших областей.
У сегменті ще більших квартир ринок став ще більш нерівномірним.
Найбільше кількість оголошень зросла у:
Натомість у Рівненській області кількість пропозицій скоротилася одразу на 96%.
Найбільше зростання інтересу покупців зафіксували на Вінниччині, де кількість відгуків збільшилася одразу на 700%. Також суттєво зріс попит у Чернігівській (+250%), Житомирській (+150%) та Закарпатській (+115,4%) областях.
Водночас у Рівненській області відгуки на такі квартири практично зникли (-100%), а значне падіння також спостерігалося у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській та Львівській областях.
Серед квартир площею 150-200 квадратних метрів найвідчутніше медіанна ціна за рік зросла:
У Дніпропетровській, Черкаській та Сумській областях ціни дещо знизилися.
За висновками OLX Нерухомість, ринок великих квартир стає дедалі менш однорідним. Якщо у сегменті житла площею 100-150 кв. м попит поступово зміщується до регіонів із доступнішими цінами, то продаж квартир площею 150-200 кв. м усе більше залежить від наявності платоспроможних покупців.
Найяскравіше це проявляється у Вінницькій області, яка поступово перетворюється на один із центрів релокації бізнесу та родин, тоді як в окремих регіонах ринок великого житла майже завмер через нестачу покупців.
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Також ми писали, як за останні п'ять років змінилися ціни на однокімнатні квартири та довгострокову оренду на півдні України. Найбільше житло подорожчало в Одесі, тоді як Херсон став єдиним містом, де ціни на купівлю та оренду знизилися.