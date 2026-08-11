Украинцы массово переезжают: где сейчас раскупают большие квартиры и какие цены

Главное: Изменение географии спроса: Покупатели больших квартир (100-150 кв. м) все чаще отказываются от западных областей в пользу центральных и северных регионов Украины из-за более доступных цен.

Покупатели больших квартир (100-150 кв. м) все чаще отказываются от западных областей в пользу центральных и северных регионов Украины из-за более доступных цен. Рекордный спрос: Наибольший рост спроса на квартиры площадью 100-150 кв. м было зафиксировано в Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Наибольший рост спроса на квартиры площадью 100-150 кв. м было зафиксировано в Сумской, Николаевской и Черниговской областях. Аномальный бум в Винницкой области: В сегменте элитного жилья рекордсменом стала Винницкая область - количество отзывов покупателей там выросло сразу на 700.

В сегменте элитного жилья рекордсменом стала Винницкая область - количество отзывов покупателей там выросло сразу на 700. Где самое дорогое жилье: Среди больших квартир (150-200 кв. м) самые высокие медианные цены зафиксированы в Киевской, Черновицкой и Харьковской областях.

Среди больших квартир (150-200 кв. м) самые высокие медианные цены зафиксированы в Киевской, Черновицкой и Харьковской областях. Падение на Западе и Юге: Наибольшее сокращение предложений и интерес покупателей в сегменте 100-150 кв. м было зафиксировано в Херсонской, Хмельницкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Где вырос спрос на большие квартиры

По данным аналитиков, в сегменте квартир площадью 100-150 квадратных метров больше всего объявлений о продаже за год увеличилось в Кировоградской области (почти на 35%) и Сумской (на 20%).

В то же время больше всего сократилось количество предложений на Закарпатье (-42%), в Ровенской (-36,3%), Житомирской (почти -30%), Винницкой (-26,4%) и Херсонской (-25%) областях.

Спрос рос в основном в центральных и северных регионах. Больше всего отзывов на объявление зафиксировали:

в Сумской области - на 123%;

в Николаевской - почти на 72%;

в Черниговской - почти на 54%;

в Винницкой - на 13%;

в Запорожской - на 11,4%.

Больше всего интерес покупателей снизился в Херсонской (-50%), Хмельницкой (-32%), Житомирской (-27%) и Закарпатской (-26,4%) областях.

Как изменились цены

Больше всего медианная стоимость больших квартир площадью 100-150 кв. м в долларах выросла:

Волынская область - до 120 тысяч долларов (+20%);

Закарпатская - до 165 тысяч долларов (+17,9%);

Тернопольская - до 107 тысяч долларов (+18,9%);

Ивано-Франковская - до 107,25 тысячи долларов (+14%);

Херсонская - до 42,5 тысячи долларов (+13,3%).

В то же время в Полтавской области цены не изменились, а в Черкасской и Николаевской даже несколько снизились.

По оценке OLX Недвижимость именно доступная стоимость жилья стала одной из причин смещения спроса из западных регионов в другие области.

Квартиры площадью 150-200 кв. метров

В сегменте еще больших квартир рынок стал еще неравномернее.

Наибольшее количество объявлений выросло в:

Винницкой области - на 114,3%;

Кировоградской - на 100%;

Черновицкой - почти на 81%;

Сумской - на 50%.

В Ровенской области количество предложений сократилось сразу на 96%.

Наибольший рост интереса покупателей зафиксировали в Винницкой области, где количество отзывов увеличилось сразу на 700%. Также значительно возрос спрос в Черниговской (+250%), Житомирской (+150%) и Закарпатской (+115,4%) областях.

В то же время, в Ровенской области отзывы на такие квартиры практически исчезли (-100%), а значительное падение также наблюдалось в Хмельницкой, Николаевской, Волынской и Львовской областях.

Где больше всего подорожали большие квартиры

Среди квартир площадью 150-200 квадратных метров наиболее ощутимо медианная цена за год выросла:

в Хмельницкой области - на 64,8% (до 145 тысяч долларов);

в Черновицкой - на 64,2% (до 225 тысяч долларов);

в Харьковской - на 17,7% (до 200 тысяч долларов);

в Киевской - на 8,6% (до 440 тысяч долларов).

В Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях цены несколько снизились.

Согласно выводам OLX Недвижимость рынок больших квартир становится все менее однородным. Если в сегменте жилья площадью 100-150 кв. м спрос постепенно смещается в регионы с более доступными ценами, то продажа квартир площадью 150-200 кв. м все больше зависит от наличия платежеспособных покупателей.

Ярче всего это проявляется в Винницкой области, которая постепенно превращается в один из центров релокации бизнеса и семей, тогда как в отдельных регионах рынок большого жилья почти замер из-за нехватки покупателей.