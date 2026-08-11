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Украинцы массово переезжают: где сейчас раскупают большие квартиры и какие цены

12:04 11.08.2026 Вт
4 мин
В одном из регионов спрос на большие квартиры вырос на 700%
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Цены на квартиры (freepik.com)

Спрос на большие квартиры в Украине за последний год существенно изменился. Если ранее больший энтузиазм фиксировали в большей степени в западных областях, то сейчас он все больше смещается в центральные, северные и части южных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Главное:

  • Изменение географии спроса: Покупатели больших квартир (100-150 кв. м) все чаще отказываются от западных областей в пользу центральных и северных регионов Украины из-за более доступных цен.
  • Рекордный спрос: Наибольший рост спроса на квартиры площадью 100-150 кв. м было зафиксировано в Сумской, Николаевской и Черниговской областях.
  • Аномальный бум в Винницкой области: В сегменте элитного жилья рекордсменом стала Винницкая область - количество отзывов покупателей там выросло сразу на 700.
  • Где самое дорогое жилье: Среди больших квартир (150-200 кв. м) самые высокие медианные цены зафиксированы в Киевской, Черновицкой и Харьковской областях.
  • Падение на Западе и Юге: Наибольшее сокращение предложений и интерес покупателей в сегменте 100-150 кв. м было зафиксировано в Херсонской, Хмельницкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Где вырос спрос на большие квартиры

По данным аналитиков, в сегменте квартир площадью 100-150 квадратных метров больше всего объявлений о продаже за год увеличилось в Кировоградской области (почти на 35%) и Сумской (на 20%).

В то же время больше всего сократилось количество предложений на Закарпатье (-42%), в Ровенской (-36,3%), Житомирской (почти -30%), Винницкой (-26,4%) и Херсонской (-25%) областях.

Спрос рос в основном в центральных и северных регионах. Больше всего отзывов на объявление зафиксировали:

  • в Сумской области - на 123%;
  • в Николаевской - почти на 72%;
  • в Черниговской - почти на 54%;
  • в Винницкой - на 13%;
  • в Запорожской - на 11,4%.

Больше всего интерес покупателей снизился в Херсонской (-50%), Хмельницкой (-32%), Житомирской (-27%) и Закарпатской (-26,4%) областях.

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Как изменились цены

Больше всего медианная стоимость больших квартир площадью 100-150 кв. м в долларах выросла:

  • Волынская область - до 120 тысяч долларов (+20%);
  • Закарпатская - до 165 тысяч долларов (+17,9%);
  • Тернопольская - до 107 тысяч долларов (+18,9%);
  • Ивано-Франковская - до 107,25 тысячи долларов (+14%);
  • Херсонская - до 42,5 тысячи долларов (+13,3%).

В то же время в Полтавской области цены не изменились, а в Черкасской и Николаевской даже несколько снизились.

По оценке OLX Недвижимость именно доступная стоимость жилья стала одной из причин смещения спроса из западных регионов в другие области.

Квартиры площадью 150-200 кв. метров

В сегменте еще больших квартир рынок стал еще неравномернее.

Наибольшее количество объявлений выросло в:

  • Винницкой области - на 114,3%;
  • Кировоградской - на 100%;
  • Черновицкой - почти на 81%;
  • Сумской - на 50%.

В Ровенской области количество предложений сократилось сразу на 96%.

Наибольший рост интереса покупателей зафиксировали в Винницкой области, где количество отзывов увеличилось сразу на 700%. Также значительно возрос спрос в Черниговской (+250%), Житомирской (+150%) и Закарпатской (+115,4%) областях.

В то же время, в Ровенской области отзывы на такие квартиры практически исчезли (-100%), а значительное падение также наблюдалось в Хмельницкой, Николаевской, Волынской и Львовской областях.

Где больше всего подорожали большие квартиры

Среди квартир площадью 150-200 квадратных метров наиболее ощутимо медианная цена за год выросла:

  • в Хмельницкой области - на 64,8% (до 145 тысяч долларов);
  • в Черновицкой - на 64,2% (до 225 тысяч долларов);
  • в Харьковской - на 17,7% (до 200 тысяч долларов);
  • в Киевской - на 8,6% (до 440 тысяч долларов).

В Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях цены несколько снизились.

Согласно выводам OLX Недвижимость рынок больших квартир становится все менее однородным. Если в сегменте жилья площадью 100-150 кв. м спрос постепенно смещается в регионы с более доступными ценами, то продажа квартир площадью 150-200 кв. м все больше зависит от наличия платежеспособных покупателей.

Ярче всего это проявляется в Винницкой области, которая постепенно превращается в один из центров релокации бизнеса и семей, тогда как в отдельных регионах рынок большого жилья почти замер из-за нехватки покупателей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоит аренда жилья для студентов в преддверии нового учебного года. Так, самые дорогие однокомнатные квартиры сейчас в Ужгороде, Львове и Киеве, а самые дешевые - в Сумах и Харькове.

Также мы писали, как за последние пять лет изменились цены на однокомнатные квартиры и долгосрочную аренду на юге Украины. Больше всего жилье подорожало в Одессе, тогда как Херсон стал единственным городом, где цены на покупку и аренду снизились.

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