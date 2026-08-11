Украинцы массово переезжают: где сейчас раскупают большие квартиры и какие цены

Спрос на большие квартиры в Украине за последний год существенно изменился. Если ранее больший энтузиазм фиксировали в большей степени в западных областях, то сейчас он все больше смещается в центральные, северные и части южных регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
По данным аналитиков, в сегменте квартир площадью 100-150 квадратных метров больше всего объявлений о продаже за год увеличилось в Кировоградской области (почти на 35%) и Сумской (на 20%).
В то же время больше всего сократилось количество предложений на Закарпатье (-42%), в Ровенской (-36,3%), Житомирской (почти -30%), Винницкой (-26,4%) и Херсонской (-25%) областях.
Спрос рос в основном в центральных и северных регионах. Больше всего отзывов на объявление зафиксировали:
Больше всего интерес покупателей снизился в Херсонской (-50%), Хмельницкой (-32%), Житомирской (-27%) и Закарпатской (-26,4%) областях.
Больше всего медианная стоимость больших квартир площадью 100-150 кв. м в долларах выросла:
В то же время в Полтавской области цены не изменились, а в Черкасской и Николаевской даже несколько снизились.
По оценке OLX Недвижимость именно доступная стоимость жилья стала одной из причин смещения спроса из западных регионов в другие области.
В сегменте еще больших квартир рынок стал еще неравномернее.
Наибольшее количество объявлений выросло в:
В Ровенской области количество предложений сократилось сразу на 96%.
Наибольший рост интереса покупателей зафиксировали в Винницкой области, где количество отзывов увеличилось сразу на 700%. Также значительно возрос спрос в Черниговской (+250%), Житомирской (+150%) и Закарпатской (+115,4%) областях.
В то же время, в Ровенской области отзывы на такие квартиры практически исчезли (-100%), а значительное падение также наблюдалось в Хмельницкой, Николаевской, Волынской и Львовской областях.
Среди квартир площадью 150-200 квадратных метров наиболее ощутимо медианная цена за год выросла:
В Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях цены несколько снизились.
Согласно выводам OLX Недвижимость рынок больших квартир становится все менее однородным. Если в сегменте жилья площадью 100-150 кв. м спрос постепенно смещается в регионы с более доступными ценами, то продажа квартир площадью 150-200 кв. м все больше зависит от наличия платежеспособных покупателей.
Ярче всего это проявляется в Винницкой области, которая постепенно превращается в один из центров релокации бизнеса и семей, тогда как в отдельных регионах рынок большого жилья почти замер из-за нехватки покупателей.
Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоит аренда жилья для студентов в преддверии нового учебного года. Так, самые дорогие однокомнатные квартиры сейчас в Ужгороде, Львове и Киеве, а самые дешевые - в Сумах и Харькове.
Также мы писали, как за последние пять лет изменились цены на однокомнатные квартиры и долгосрочную аренду на юге Украины. Больше всего жилье подорожало в Одессе, тогда как Херсон стал единственным городом, где цены на покупку и аренду снизились.