Нерухомість на півдні України: де житло подорожчало вдвічі, а де ціни впали на 48%

На півдні України ринок нерухомості відновлюється нерівномірно. У більшості міст за останні п'ять років подорожчали як купівля, так і довгострокова оренда однокімнатних квартир, однак Херсон залишається винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне: Одеса - лідер зростання: Медіанна вартість купівлі 1-кімнатної квартири за 5 років зросла на 138% у гривні, а довгострокова оренда подорожчала на 85%.

Медіанна вартість купівлі 1-кімнатної квартири за 5 років зросла на 138% у гривні, а довгострокова оренда подорожчала на 85%. Динаміка в Чорноморську та Миколаєві: У Чорноморську житло подорожчало на 111% у гривні, а попит на купівлю єдиним у регіоні зріс. У Миколаєві купівля зросла в гривні, але просіла в доларах, при цьому попит на оренду зріс на 15%.

У Чорноморську житло подорожчало на 111% у гривні, а попит на купівлю єдиним у регіоні зріс. У Миколаєві купівля зросла в гривні, але просіла в доларах, при цьому попит на оренду зріс на 15%. Херсон залишається винятком: Це єдине місто півдня, де ціни знизилися - купівля подешевшала на 14% у гривні та на 48% у доларах, а оренда впала на 11%.

Це єдине місто півдня, де ціни знизилися - купівля подешевшала на 14% у гривні та на 48% у доларах, а оренда впала на 11%. Падіння попиту: Попит на купівлю житла суттєво впав у Херсоні, Миколаєві та Одесі. На оренду найглибше скорочення відгуків зафіксували в Херсоні та Чорноморську.

За даними аналітиків, у червні 2026 року медіанні ціни на однокімнатні квартири у південних містах України суттєво відрізнялися залежно від безпекової та економічної ситуації.

Найбільше за п'ять років подорожчали квартири в Одесі. Якщо у червні 2021 року медіанна ціна становила 941 тис. гривень (43 тис. доларів), то у червні 2026 року вона зросла до 2,2 млн гривень (50 тис. доларів). Це на 138% більше у гривні та на 47% більше у доларовому еквіваленті.

У Чорноморську Одеської області медіанна ціна зросла з 756 тис. гривень (27 тис. доларів) до 1,6 млн гривень (36 тис. доларів), що означає підвищення на 111% у гривні та на 33% у доларах.

У Миколаєві однокімнатні квартири подорожчали з 626 тис. гривень до 900 тис. гривень. Це на 44% більше у гривні, однак у доларовому еквіваленті ціна знизилася на 12% - із 23 тис. до 20,2 тис. доларів.

Єдиним містом, де житло стало дешевшим, залишається Херсон. За п'ять років медіанна вартість однокімнатної квартири знизилася з 677 тис. гривень (25 тис. доларів) до 584 тис. гривень (13 тис. доларів). Це на 14% менше у гривні та на 48% - у доларах.

Як змінився попит на купівлю квартир

Попит на купівлю однокімнатних квартир також змінився.

Найбільше скорочення кількості відгуків зафіксували у Херсоні - на 92% порівняно з червнем 2021 року.

Також попит знизився:

у Миколаєві - на 33%;

- на 33%; в Одесі - на 22%.

Водночас у Чорноморську кількість відгуків на оголошення про продаж квартир зросла на 5%.

Що відбувається з орендою

У більшості міст півдня медіанні ціни на довгострокову оренду вже перевищили довоєнний рівень.

Найбільше оренда подорожчала в Одесі - з 6,5 тис. гривень у червні 2021 року до 12 тис. гривень у 2026 році (+85%).

У Миколаєві та Чорноморську медіанна вартість оренди однокімнатної квартири зросла з 4 тис. гривень до 7 тис. гривень, або на 75%.

Херсон залишається єдиним містом, де оренда так і не повернулася до довоєнного рівня. Якщо у 2021 році вона становила 4,5 тис. гривень, то у червні 2026 року - 4 тис. гривень, що на 11% менше.

Попит на оренду також змінився

Єдиним містом, де попит на довгострокову оренду зріс порівняно з довоєнним періодом, став Миколаїв. Там кількість відгуків збільшилася на 15%.

В Одесі попит на оренду знизився на 23%.

Найбільше скорочення кількості відгуків зафіксували у Чорноморську (-66%) та Херсоні (-90%), що стало найглибшим падінням серед проаналізованих міст.