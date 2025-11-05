ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцы за границей могут войти в "Дію" без BankID: что для этого нужно

Среда 05 ноября 2025 10:20
UA EN RU
Украинцы за границей могут войти в "Дію" без BankID: что для этого нужно Авторизоваться в "Дії" некоторые украинцы могут без BankID даже за границей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Что нужно для авторизации в "Дії" без BankID

По словам омбудсмена, украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.

Для этого достаточно иметь:

  • смартфон с поддержкой NFC (технологии бесконтактной связи);
  • один из документов: ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Лубинец напомнил, что технология NFC работает по принципу бесконтактного считывания данных.

"Достаточно приложить документ к телефону - и система автоматически подтвердит личность пользователя", - объяснил он.

Следовательно, украинцы за границей могут:

  • войти в приложение "Дія" без необходимости в банковской авторизации;
  • получить доступ к своим электронным документам и государственным услугам онлайн;
  • оставаться на связи с государственными сервисами Украины, находясь в другой стране.

Что может помешать авторизации в "Дії" без BankID

Лубинец посоветовал также ознакомиться с более подробными инструкциями по входу в "Дію" с помощью ID-карты или биометрического загранпаспорта.

Прежде всего необходимо убедиться, что ваш смартфон поддерживает NFC.

В первом случае, чтобы все сработало, нужно:

  • проверить, указан ли РНУКПН (налоговый номер) на обороте ID-карты (без него авторизоваться в "Дії" не удастся);
  • включить VPN (виртуальную частную сеть) с сервисами Украины.

Между тем зайти в приложение "Дія" с помощью загранпаспорта можно при условии:

  • что документ был выдан не ранее 2015 года;
  • что при его оформлении был предоставлен РНУКПН (если документ оформляли за границей, существует вероятность, что налоговый номер внесен не был).

"Если РНУКПН не внесен в реестр, авторизоваться в "Дії" не удастся. Такой документ остается действующим. Но добавить РНУКПН к уже выданному документу невозможно. Это можно сделать только при оформлении нового паспорта", - объяснили украинцам.

В завершение Лубинец напомнил: "если находитесь за границей и ваши права нарушены, обратитесь в Офис омбудсмена".

Сделать это можно:

  • с помощью электронной почты: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • по телефону: (044) 299 74 08.

Украинцы за границей могут войти в &quot;Дію&quot; без BankID: что для этого нужноУкраинцы за границей могут войти в &quot;Дію&quot; без BankID: что для этого нужноПубликация Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.

Тем временем МИД предупредило украинцев об изменениях насчет загранпаспортов и объяснило, кого именно это касается.

Читайте также, что такое "Дія.Картка", кто может ее открыть и как пользоваться услугой.

Читайте РБК-Украина в Google News
BankID послуги смарфон ID карты Дия Выезд за границу Советы Документы Паспорт України
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место