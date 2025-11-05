Украинцы за границей могут войти в "Дію" без BankID: что для этого нужно
Украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Что нужно для авторизации в "Дії" без BankID
По словам омбудсмена, украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.
Для этого достаточно иметь:
- смартфон с поддержкой NFC (технологии бесконтактной связи);
- один из документов: ID-карту или биометрический загранпаспорт.
Лубинец напомнил, что технология NFC работает по принципу бесконтактного считывания данных.
"Достаточно приложить документ к телефону - и система автоматически подтвердит личность пользователя", - объяснил он.
Следовательно, украинцы за границей могут:
- войти в приложение "Дія" без необходимости в банковской авторизации;
- получить доступ к своим электронным документам и государственным услугам онлайн;
- оставаться на связи с государственными сервисами Украины, находясь в другой стране.
Что может помешать авторизации в "Дії" без BankID
Лубинец посоветовал также ознакомиться с более подробными инструкциями по входу в "Дію" с помощью ID-карты или биометрического загранпаспорта.
Прежде всего необходимо убедиться, что ваш смартфон поддерживает NFC.
В первом случае, чтобы все сработало, нужно:
- проверить, указан ли РНУКПН (налоговый номер) на обороте ID-карты (без него авторизоваться в "Дії" не удастся);
- включить VPN (виртуальную частную сеть) с сервисами Украины.
Между тем зайти в приложение "Дія" с помощью загранпаспорта можно при условии:
- что документ был выдан не ранее 2015 года;
- что при его оформлении был предоставлен РНУКПН (если документ оформляли за границей, существует вероятность, что налоговый номер внесен не был).
"Если РНУКПН не внесен в реестр, авторизоваться в "Дії" не удастся. Такой документ остается действующим. Но добавить РНУКПН к уже выданному документу невозможно. Это можно сделать только при оформлении нового паспорта", - объяснили украинцам.
В завершение Лубинец напомнил: "если находитесь за границей и ваши права нарушены, обратитесь в Офис омбудсмена".
Сделать это можно:
- с помощью электронной почты: hotline@ombudsman.gov.ua;
- по телефону: (044) 299 74 08.
Публикация Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.
Тем временем МИД предупредило украинцев об изменениях насчет загранпаспортов и объяснило, кого именно это касается.
Читайте также, что такое "Дія.Картка", кто может ее открыть и как пользоваться услугой.