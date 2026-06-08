Українці назвали єдину умову заморозки війни з РФ, - опитування

Чотири сценарії на вибір

КМІС перевірив, як українці реагують на різні варіанти завершення бойових дій. Кожному респонденту зачитували лише один із чотирьох сценаріїв - випадково обраний. Усі сценарії передбачали зупинку бойових дій за поточною лінією фронту, а Росія фактично зберігала контроль над окупованими територіями - але без офіційного визнання цього факту.

Відрізнявся лише безпековий компонент:

Сценарій 1 - "Без гарантій безпеки": бойові дії зупиняються, але Україна не отримує ні гарантій, ні грошей, ні зброї.

Сценарій 2 - "Символічна присутність Європи": війська ЄС розміщуються в Україні, але далеко від фронту і не братимуть участі в боях у разі нового вторгнення.

Сценарій 3 - "Свої сили і ресурси союзників": союзники постачають Україні значну кількість грошей, зброї та ракет.

Сценарій 4 - "Європейський щит": війська ЄС розміщуються поблизу лінії фронту і відбиватимуть напад у разі нової агресії.

Що показали результати

Без жодних гарантій більшість проти. Якщо Україна не отримає ні гарантій безпеки, ні зброї, ні фінансової підтримки - 61% категорично відкидають таке перемир'я. Підтримати готові лише 32%, і то переважно неохоче.

Фото: результати опитування КМІС (kiis.com.ua)

Символічна присутність Європи не переконує. Якщо війська ЄС розміщуватимуться далеко від фронту і не братимуть участі в боях - 49% проти, 42% підтримають. Тобто цей варіант кращий за перший, але більшості все одно замало.

Якщо союзники нададуть масштабну підтримку ресурсами - 53% підтримають перемир'я, 37% відкидають. Тут уперше прихильників більше, ніж противників.

Найбільше підтримки - у "Європейського щита". Варіант із розміщенням військ ЄС поблизу фронту з реальною участю у захисті в разі нового вторгнення підтримують 61% українців. Категорично проти - 33%.