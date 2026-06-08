Українці назвали єдину умову заморозки війни з РФ, - опитування

Понад 60% українців підтримають припинення вогню за нинішньою лінією фронту - але за однієї умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
КМІС перевірив, як українці реагують на різні варіанти завершення бойових дій. Кожному респонденту зачитували лише один із чотирьох сценаріїв - випадково обраний. Усі сценарії передбачали зупинку бойових дій за поточною лінією фронту, а Росія фактично зберігала контроль над окупованими територіями - але без офіційного визнання цього факту.
Відрізнявся лише безпековий компонент:
Без жодних гарантій більшість проти. Якщо Україна не отримає ні гарантій безпеки, ні зброї, ні фінансової підтримки - 61% категорично відкидають таке перемир'я. Підтримати готові лише 32%, і то переважно неохоче.
Символічна присутність Європи не переконує. Якщо війська ЄС розміщуватимуться далеко від фронту і не братимуть участі в боях - 49% проти, 42% підтримають. Тобто цей варіант кращий за перший, але більшості все одно замало.
Якщо союзники нададуть масштабну підтримку ресурсами - 53% підтримають перемир'я, 37% відкидають. Тут уперше прихильників більше, ніж противників.
Найбільше підтримки - у "Європейського щита". Варіант із розміщенням військ ЄС поблизу фронту з реальною участю у захисті в разі нового вторгнення підтримують 61% українців. Категорично проти - 33%.
Нагадаємо, Rating Group. раніше досліджувало ставлення українців до заборони УПЦ - більшість громадян підтримали це рішення.
РБК-Україна повідомляло про оцінку киянами комфорту життя у столиці . Більшість киян вважають столицю комфортною для життя. За даними опитування, жити стало краще, ніж у 2021 році.