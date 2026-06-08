Украинцы назвали единственное условие заморозки войны с РФ, - опрос

Более 60% украинцев поддержат прекращение огня за нынешней линией фронта - но при одном условии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
КМИС проверил, как украинцы реагируют на различные варианты завершения боевых действий. Каждому респонденту зачитывали только один из четырех сценариев - случайно выбранный. Все сценарии предусматривали остановку боевых действий по текущей линии фронта, а Россия фактически сохраняла контроль над оккупированными территориями - но без официального признания этого факта.
Отличался только компонент безопасности:
Без всяких гарантий большинство против. Если Украина не получит ни гарантий безопасности, ни оружия, ни финансовой поддержки - 61% категорически отвергают такое перемирие. Поддержать готовы только 32%, и то преимущественно неохотно.
Символическое присутствие Европы не убеждает. Если войска ЕС будут размещаться далеко от фронта и не будут участвовать в боях - 49% против, 42% поддержат. То есть этот вариант лучше первого, но большинства все равно мало.
Если союзники окажут масштабную поддержку ресурсами - 53% поддержат перемирие, 37% отвергают. Здесь впервые сторонников больше, чем противников.
Больше всего поддержки - у "Европейского щита". Вариант с размещением войск ЕС вблизи фронта с реальным участием в защите в случае нового вторжения поддерживают 61% украинцев. Категорически против - 33%.
Напомним, Rating Group. ранее исследовало отношение украинцев к запрету УПЦ - большинство граждан поддержали это решение.
РБК-Украина сообщало об оценке киевлянами комфорта жизни в столице. Большинство киевлян считают столицу комфортной для жизни. По данным опроса, жить стало лучше, чем в 2021 году.