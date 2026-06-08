Украинцы назвали единственное условие заморозки войны с РФ, - опрос

Четыре сценария на выбор

КМИС проверил, как украинцы реагируют на различные варианты завершения боевых действий. Каждому респонденту зачитывали только один из четырех сценариев - случайно выбранный. Все сценарии предусматривали остановку боевых действий по текущей линии фронта, а Россия фактически сохраняла контроль над оккупированными территориями - но без официального признания этого факта.

Отличался только компонент безопасности:

Сценарий 1 - "Без гарантий безопасности": боевые действия останавливаются, но Украина не получает ни гарантий, ни денег, ни оружия.

Сценарий 2 - "Символическое присутствие Европы": войска ЕС размещаются в Украине, но далеко от фронта и не будут участвовать в боях в случае нового вторжения.

Сценарий 3 - "Свои силы и ресурсы союзников": союзники поставляют Украине значительное количество денег, оружия и ракет.

Сценарий 4 - "Европейский щит": войска ЕС размещаются вблизи линии фронта и будут отражать нападение в случае новой агрессии.

Что показали результаты

Без всяких гарантий большинство против. Если Украина не получит ни гарантий безопасности, ни оружия, ни финансовой поддержки - 61% категорически отвергают такое перемирие. Поддержать готовы только 32%, и то преимущественно неохотно.

Фото: результаты опроса КМИС (kiis.com.ua)

Символическое присутствие Европы не убеждает. Если войска ЕС будут размещаться далеко от фронта и не будут участвовать в боях - 49% против, 42% поддержат. То есть этот вариант лучше первого, но большинства все равно мало.

Если союзники окажут масштабную поддержку ресурсами - 53% поддержат перемирие, 37% отвергают. Здесь впервые сторонников больше, чем противников.

Больше всего поддержки - у "Европейского щита". Вариант с размещением войск ЕС вблизи фронта с реальным участием в защите в случае нового вторжения поддерживают 61% украинцев. Категорически против - 33%.