ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування

11:38 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування Ілюстративне фото: українці відповіли, скільки ще часу готові терпіти війну (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас понад 20% громадян вказали період лише у кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними соціологів, настрої громадян практично не змінилися порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося 8-16 жовтня.

Попри міжнародний тиск на Україну та кампанію терору проти цивільних, готовність терпіти війну не знизилася.

Структура відповідей опитаних українців виглядає так:

  • 63% готові терпіти стільки, скільки буде необхідно;
  • 21% говорять про коротший період (декілька місяців або пів року);
  • 5% готові терпіти ще 1 рік;
  • 11% не змогли визначитися з відповіддю.
Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування
Фото: скільки часу українці готові терпіти війну (КМІС)

Соціологи зазначили, що мешканці всіх регіонів України демонструють високу стійкість.

Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування
Фото: скільки часу українці готові терпіти війну (КМІС)

В Києві, попри постійний тиск на мешканців, переважна більшість також готова терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, більшість українців - 61% опитаних - категорично проти того, щоб віддати країні-агресорці Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Зазначимо, половина українців вважає, що влада не виконує необхідних зобов’язань для євроінтеграції України. При цьому протилежної думки дотримуються 46% громадян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМІС Війна в Україні
Новини
Зеленський відреагував на вимоги РФ щодо відкату НАТО на рівень 1997-го року
Зеленський відреагував на вимоги РФ щодо відкату НАТО на рівень 1997-го року
Аналітика
Знижки в Києві та дефіцит у Львові: як енергокриза та ризики зими змінили ціни на оренду житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Знижки в Києві та дефіцит у Львові: як енергокриза та ризики зими змінили ціни на оренду житла