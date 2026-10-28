Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Що показало опитування

Понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас понад 20% громадян вказали період лише у кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

В Києві, попри постійний тиск на мешканців, переважна більшість також готова терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Соціологи зазначили, що мешканці всіх регіонів України демонструють високу стійкість.

Попри міжнародний тиск на Україну та кампанію терору проти цивільних, готовність терпіти війну не знизилася.

Згідно з даними соціологів, настрої громадян практично не змінилися порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося 8-16 жовтня.

Нагадаємо, більшість українців - 61% опитаних - категорично проти того, щоб віддати країні-агресорці Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Зазначимо, половина українців вважає, що влада не виконує необхідних зобов’язань для євроінтеграції України. При цьому протилежної думки дотримуються 46% громадян.