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Українці назвали головні перешкоди на шляху до ЄС: результати опитування

12:34 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Українці назвали головні перешкоди на шляху до ЄС: результати опитування Фото: українці назвали головні перешкоди євроінтеграції (Getty Images)
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Половина українців вважають, що влада не виконує зобов’язання, необхідні для швидкого вступу країни до Євросоюзу. Водночас 46% опитаних дотримуються протилежної думки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, лише 4% опитаних переконані, що українське керівництво повністю виконує всі необхідні зобов’язання для вступу до ЄС. Водночас 16% громадян вважають, що влада зовсім їх не виконує.

Оцінюючи перешкоди на шляху до євроінтеграції, респонденти найчастіше вказували на внутрішні проблеми та зовнішні чинники:

  • 32% назвали головним бар'єром корупцію в органах центральної влади;
  • 29% вважають основною проблемою небажання самого ЄС або його окремих держав-членів приймати Україну;
  • 15% назвали повномасштабну війну;
  • 10% вказали на недостатню якість роботи уряду та Верховної Ради;
  • 5% згадали про опір реформам з боку окремих груп впливу;
  • 3% звернули увагу на недостатню незалежність судів та правоохоронних органів.
Українці назвали головні перешкоди на шляху до ЄС: результати опитування
Фото: результати опитування щодо вступу України до ЄС (КМІС)

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проходило з 12 по 21 вересня.

Методом телефонних інтерв’ю соціологи опитали 1002 повнолітніх громадян, які на момент дослідження проживали на підконтрольній Києву території України. До вибірки не включали українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Єврокомісія працює над реформою, яка дозволить ЄС ухвалювати окремі рішення без урахування національного вето. Очікується, що це також спростить процес вступу нових держав, зокрема України.

Зазначимо, ЄС готує окремі дорожні карти для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. У них мають визначити конкретні кроки та орієнтовні строки завершення переговорів щодо членства в Євросоюзі.

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