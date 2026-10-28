Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос

Более 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. В то же время более 20% граждан указали период всего в несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В Киеве, несмотря на постоянное давление на жителей, подавляющее большинство готово терпеть войну столько, сколько потребуется.

Социологи отметили, что жители всех регионов Украины демонстрируют высокую стойкость.

Несмотря на международное давление на Украину и кампанию террора против гражданских, готовность терпеть войну не снизилась.

Согласно данным социологов, настроения граждан практически не изменились по сравнению с предыдущим опросом, который проводился 8-16 октября.

Напомним, большинство украинцев - 61% опрошенных - категорически против того, чтобы отдать стране-агрессору Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Отметим, половина украинцев считает, что власть не выполняет необходимых обязательств для евроинтеграции Украины. При этом противоположного мнения придерживаются 46% граждан.