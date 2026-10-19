Більшість українців не готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування
Більшість українців категорично проти того, щоб віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
У КМІС запитали людей про таку умову миру: Україна виводить війська з підконтрольних територій Донбасу, зокрема з Краматорська і Слов’янська, а ці території переходять під контроль Росії. Натомість США і Європа дають Україні гарантії безпеки.
Таке запитання соціологи ставлять із січня 2026 року. Цього разу 61% відповіли, що така умова для них абсолютно неприйнятна.
Ще 35% допускають такий варіант, але більшість із них називають його складним рішенням. Без значних вагань погодилися б лише 7%. Не змогли визначитися 4% опитаних.
Порівняно з кінцем липня - початком серпня помітних змін немає.
Чи змінив тиск на Україну думку людей
Опитування тривало з 8 до 16 жовтня. Тому соціологи порівняли відповіді до оголошення "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну та після нього.
Серед тих, кого опитали 8-9 жовтня, категорично проти були 57%. Серед опитаних 10-16 жовтня - 62%.
"Формально різниця в межах похибки, проте ми бачимо, що (принаймні) наразі кампанія тиску на Україну не призвела до вищої готовності прийняти цю пропозицію", - йдеться у пресрелізі.
Що кажуть у регіонах
У всіх регіонах половина чи більшість опитаних відкидають таку пропозицію. Найбільше тих, хто готовий її схвалити, серед мешканців Сходу, переважно Харківщини. Там погодилися б 45%, а категорично проти 51%.
В інших регіонах, зокрема на Півдні та Нижньому Подніпров’ї, категорично проти від 60% до 66%.
"Попри нещадну кампанію бомбардувань м. Києва балістичними ракетами та реактивними дронами, більшість мешканців столиці (66%) категорично проти такої пропозиції", - зазначили в КМІС.
Формально саме в столиці таких людей найбільше серед усіх регіонів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Вашингтона виглядають як тиск, щоб змусити Україну капітулювати.
Серед таких кроків він назвав обмеження Starlink і затримку постачань ракет до Patriot.
Як повідомляло РБК-Україна, радник президента Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", розповів, що в Україні обмежили військовий Starlink на швидкості понад 160 кілометрів на годину.
За його словами, про це не попередили, через що зірвалися кілька місій.