Українці дещо змінили позицію щодо Донеччини: що показало опитування

Більшість українців досі проти передачі Донеччини Росії в обмін на безпекові гарантії, проте їхня частка за останні тижні дещо зменшилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз КМІС (Київського міжнародного інституту соціології).
З січня 2026 року КМІС регулярно запитує українців: чи готові вони на виведення військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки від США і Європи?
Результати станом на кінець квітня:
На початку березня 2026 року проти передачі Донеччини виступали 62% респондентів. Зараз цей показник знизився до 57%.
Водночас частка тих, хто погоджується на такий сценарій, зросла з 33% до 36%. Поточні цифри повернулись приблизно до рівня лютого.
З початку спостережень громадська думка суттєво не змінювалась. Більшість українців стабільно негативно ставляться до ідеї поступитись Донеччиною.
При цьому дослідники зафіксували один важливий нюанс: якщо в запитанні уточнити, що американські гарантії не передбачатимуть розміщення військ США в Україні, закриття неба та безплатних постачань зброї - підтримка такої пропозиції падає значно нижче.
Тим часом на Донеччині тривають активні бойові дії. Як раніше повідомляло РБК-Україна, у квітні росіяни скористались великоднім "перемир'ям" і відкрито перекидали техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, використовуючи Маріуполь як транзитний вузол.
Нагадаємо, українські сили оборони у відповідь завдали серії ударів по об'єктах окупантів. Під вогонь потрапили склади боєприпасів, командні пункти та райони зосередження живої сили.