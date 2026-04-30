Українці дещо змінили позицію щодо Донеччини: що показало опитування

Що показало опитування

З січня 2026 року КМІС регулярно запитує українців: чи готові вони на виведення військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки від США і Європи?

Результати станом на кінець квітня:

57% - категорично проти такого варіанту;

- категорично проти такого варіанту; 36% - готові на подібну поступку (хоча більшість із них визнає, що це складна умова);

- готові на подібну поступку (хоча більшість із них визнає, що це складна умова); 7% - не визначились.

Як змінились настрої

На початку березня 2026 року проти передачі Донеччини виступали 62% респондентів. Зараз цей показник знизився до 57%.

Водночас частка тих, хто погоджується на такий сценарій, зросла з 33% до 36%. Поточні цифри повернулись приблизно до рівня лютого.

З початку спостережень громадська думка суттєво не змінювалась. Більшість українців стабільно негативно ставляться до ідеї поступитись Донеччиною.

При цьому дослідники зафіксували один важливий нюанс: якщо в запитанні уточнити, що американські гарантії не передбачатимуть розміщення військ США в Україні, закриття неба та безплатних постачань зброї - підтримка такої пропозиції падає значно нижче.