UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Українці дещо змінили позицію щодо Донеччини: що показало опитування

14:15 30.04.2026 Чт
2 хв
Чи готові українці віддати Донеччину?
aimg Олена Чупровська
Фото: Здача Донбасу в обмін на гарантії Заходу: як змінилося ставлення українців за місяць (Getty Images)

Більшість українців досі проти передачі Донеччини Росії в обмін на безпекові гарантії, проте їхня частка за останні тижні дещо зменшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз КМІС (Київського міжнародного інституту соціології).

Що показало опитування

З січня 2026 року КМІС регулярно запитує українців: чи готові вони на виведення військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки від США і Європи?

Результати станом на кінець квітня:

  • 57% - категорично проти такого варіанту;
  • 36% - готові на подібну поступку (хоча більшість із них визнає, що це складна умова);
  • 7% - не визначились.

Як змінились настрої

На початку березня 2026 року проти передачі Донеччини виступали 62% респондентів. Зараз цей показник знизився до 57%.

Водночас частка тих, хто погоджується на такий сценарій, зросла з 33% до 36%. Поточні цифри повернулись приблизно до рівня лютого.

З початку спостережень громадська думка суттєво не змінювалась. Більшість українців стабільно негативно ставляться до ідеї поступитись Донеччиною.

При цьому дослідники зафіксували один важливий нюанс: якщо в запитанні уточнити, що американські гарантії не передбачатимуть розміщення військ США в Україні, закриття неба та безплатних постачань зброї - підтримка такої пропозиції падає значно нижче.

Тим часом на Донеччині тривають активні бойові дії. Як раніше повідомляло РБК-Україна, у квітні росіяни скористались великоднім "перемир'ям" і відкрито перекидали техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, використовуючи Маріуполь як транзитний вузол.

Нагадаємо, українські сили оборони у відповідь завдали серії ударів по об'єктах окупантів. Під вогонь потрапили склади боєприпасів, командні пункти та райони зосередження живої сили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
