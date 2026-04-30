Украинцы несколько изменили позицию по Донетчине: что показал опрос

14:15 30.04.2026 Чт
2 мин
Готовы ли украинцы отдать Донецкую область?
aimg Елена Чупровская
Фото: Сдача Донбасса в обмен на гарантии Запада: как изменилось отношение украинцев за месяц (Getty Images)

Большинство украинцев до сих пор против передачи Донетчины России в обмен на гарантии безопасности, однако их доля за последние недели несколько уменьшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз КМИС (Киевского международного института социологии).

Что показал опрос

С января 2026 года КМИС регулярно спрашивает украинцев: готовы ли они на вывод войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы?

Результаты по состоянию на конец апреля:

  • 57% - категорически против такого варианта;
  • 36% - готовы на подобную уступку (хотя большинство из них признает, что это сложное условие);
  • 7% - не определились.

Как изменились настроения

В начале марта 2026 года против передачи Донетчины выступали 62% респондентов. Сейчас этот показатель снизился до 57%.

В то же время доля тех, кто согласен на такой сценарий, выросла с 33% до 36%. Текущие цифры вернулись примерно к уровню февраля.

С начала наблюдений общественное мнение существенно не менялось. Большинство украинцев стабильно негативно относятся к идее уступить Донецкую область.

При этом исследователи зафиксировали один важный нюанс: если в вопросе уточнить, что американские гарантии не будут предусматривать размещение войск США в Украине, закрытие неба и бесплатных поставок оружия - поддержка такого предложения падает значительно ниже.

Тем временем на Донетчине продолжаются активные боевые действия. Как ранее сообщало РБК-Украина, в апреле россияне воспользовались пасхальным "перемирием" и открыто перебрасывали технику с Бердянского направления на север Донецкой области, используя Мариуполь как транзитный узел.

Напомним, украинские силы обороны в ответ нанесли серии ударов по объектам оккупантов. Под огонь попали склады боеприпасов, командные пункты и районы сосредоточения живой силы.

