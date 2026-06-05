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Украинцы все реже пользуются наличными: 96% операций с картами стали безналичными

15:11 05.06.2026 Пт
3 мин
За первый квартал 2026 года количество безналичных расчетов выросло почти на 6%, а их сумма - почти на 15%
aimg Анастасия Мацепа
Украинцы все реже пользуются наличными: 96% операций с картами стали безналичными Фото: украинцы продолжают переходить на безналичные платежи и расчеты смартфонами (РБК-Украина)
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В первом квартале 2026 года украинцы совершили более 2,2 млрд безналичных операций с платежными картами. Их сумма достигла 1,23 трлн гривен, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Главное:

  • 96% всех операций с платежными картами были безналичными.
  • Украинцы совершили 2,2 млрд безналичных операций на 1,23 трлн грн.
  • Больше всего картами рассчитывались в магазинах и сервисной сети.
  • Доля переводов "с карты на карту" продолжила сокращаться.
  • Количество POS-терминалов выросло до 563,4 тыс.
  • Более половины активных карт являются бесконтактными.
  • Каждая третья активная карта в Украине - токенизированная.

Тренд на рост безналичных расчетов в Украине сохраняется. По данным Национального банка, в первом квартале 2026 года украинцы совершили 2,3 млрд операций с платежными картами в Украине и за рубежом на общую сумму 1,83 трлн гривен.

Из них 2,21 млрд операций на сумму 1,23 трлн гривен были безналичными. По сравнению с первым кварталом 2025 года количество таких операций выросло на 5,9%, а сумма - на 14,8%.

Почти все операции - безналичные

Доля безналичных операций продолжает увеличиваться. Если в прошлом году они составляли 95,2% от всех операций по количеству, то сейчас этот показатель достиг 96%.

По сумме доля безналичных расчетов также выросла - с 65,2% до 67,3%.

Чаще всего украинцы использовали карты для расчетов в торговой и сервисной сети. На такие операции пришлось 74,3% всех безналичных платежей по количеству и 52,3% по сумме.

Всего в магазинах и заведениях сферы услуг было проведено более 1,64 млрд операций на сумму 644,1 млрд гривен.

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Переводов между картами становится меньше

Переводы ''с карты на карту'' продолжают терять долю в структуре операций. В первом квартале 2026 года они составляли 25,3% от общей суммы безналичных операций против 28,1% годом ранее.

В то же время оплата товаров и услуг в интернете обеспечила 16,9% всех безналичных платежей по сумме и 14,5% по количеству.

Также выросли средние чеки. В частности, средняя сумма покупки в торговой сети увеличилась с 344 до 393 гривен. Средний перевод между картами вырос до 1968 гривен, а средняя онлайн-оплата - до 654 гривен.

Платежная инфраструктура продолжает расширяться

Количество POS-терминалов в торговой и сервисной сети с начала года выросло почти на 1% и достигло 563,4 тыс. устройств.

В то же время количество точек, принимающих платежные карты, увеличилось на 6,6% - до 654,5 тыс.

Сеть банкоматов существенно не изменилась и насчитывает 15,7 тыс. устройств.

Украинцы все чаще платят бесконтактно

По состоянию на конец марта в Украине было эмитировано 151,7 млн платежных карт, что на 2% больше, чем в начале года.

Более 57% активных карт являются бесконтактными. Также популярность сохраняют токенизированные карты, привязанные к смартфонам и другим гаджетам. Их количество составляет 20,6 млн, а каждая третья активная карта в Украине является токенизированной.

В результате доля операций с физическим считыванием карты продолжает сокращаться. В первом квартале 2026 года на них приходилось лишь 0,9% всех операций по количеству и 1,5% по сумме.

Зато бесконтактные расчеты картами и гаджетами достигли 634,4 млрд гривен, что почти на 127 млрд гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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