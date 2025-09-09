Українці дедалі частіше просять притулок у ЄС: названо найпопулярнішу країну

Згідно з інформацією звіту, за вказаний період було подано 16 тисяч таких заяв від українців. Це на 29% більше порівняно з попереднім роком.

Така тенденція пояснюється бажанням українців забезпечити собі довгострокову стабільність, адже отримання статусу дозволяє в майбутньому залишатися в країні, що його надала.

Франція останнім часом привертає особливу увагу громадян України - більшість заяв на отримання статусу шукача притулку припадає саме на цю країну.

Зазначимо, що всі українці, які прибувають до ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви про тимчасовий захист, що також забезпечує низку важливих прав і гарантій.

