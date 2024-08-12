Виплати і документи. Які країни змінили правила для українських біженців

Тимчасовий захист у ЄС для українців продовжений до 2026 року. Проте європейські країни все більше посилюють умови допомоги втікачам від війни.

РБК-Україна розповідає, які країни змінили правила для українських біженців цього літа або готуються це зробити найближчим часом.

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Словаччина: нові правила реєстрації тимчасового захисту

У Словаччині змінилися правила оформлення тимчасового захисту. З 6 серпня подати документи на притулок можна до будь-якого відділення поліції у справах іноземців. Щоб подати прохання про надання тимчасового притулку, необхідно завчасно записатися на прийом у вибраному відділенні поліції через систему бронювання. На одну дату можна забронювати лише одну особу.

Подавати заяву на надання тимчасового притулку необхідно особисто, через сканування біометричних даних. Це стосується і неповнолітніх дітей.

Фото: Реєстрація біженців у Словаччині (gettyimages.com)

Нідерланди: виплати лише для безробітних

З 1 липня у Нідерландах запроваджене нове правило. Біженці, які живуть у муніципальних центрах і мають роботу, повинні робити внесок за своє проживання на покриття комунальних послуг: за газ, воду та електроенергію – 105 євро з однієї людини, максимум 210 євро на сім’ю, а за харчування - до 242,48 євро на людину.

У разі працевлаштування біженця віком від 18 років виплати припиняються для всіх членів сім’ї. Так само – якщо людина віком від 18 років отримує допомогу від нідерландського уряду, наприклад – з безробіття чи допомогу з інвалідності.

Фото: Українські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)

Норвегія: зареєструватися можна лише в Національному центрі в Роде

Із 15 липня 2024 року у Норвегії набули чинності нові правила реєстрації біженців. Всі, хто хоче подати заяву на отримання захисту, повинні їхати до Національного центру в Роде для реєстрації.

Це правило стосується як тих, хто потребує житла, так і тих, хто проживає у приватному житлі та не потребує місця у центрі прийому біженців.

Під час реєстрації в поліції за попереднім записом слід мати при собі всі документи, що засвідчують особу.

Українські біженці повинні самостійно організувати та оплатити свою поїздку до Національного центру прибуття та реєстрації біженців.

Також нові правила передбачають, що з 1 липня 2024 року українці не зможуть отримати колективний захист повторно. Зокрема, після скасування статусу – наприклад, після поїздки до України без поважної причини. Після ануляції захисту людина втрачає відповідні права в муніципалітеті, зокрема, на безкоштовне житло.

Фото: Реєстрація українців у Норвегії (gettyimages.com)

Чехія: усім біженцям доведеться орендувати житло через 90 днів

У Чехії з 1 вересня почнуть діяти нові правила проживання у безкоштовному житлі. Таке розміщення надаватимуть на 90 днів замість 150 днів. Це стосуватимуться усіх категорій людей із тимчасовим захистом. Зміна правил полягає в тому, що всі, хто вичерпає на початок вересня 90 днів проживання, далі повинні будуть орендувати житло самостійно. Їм доведеться шукати квартири на ринку оренди житла або домовлятися про оплату проживання там, де раніше держава їх розміщувала безкоштовно. Раніше вразливі категорії біженців, до яких належали пенсіонери, діти, студенти, матері з дітьми до 6 років, могли проживати безкоштовно безстроково.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Польща: виплат менше і нові умови розміщення

У Польщі з 1 липня скасували виплати новоприбулим у 300 злотих (приблизно 3000 грн) і компенсацію за безкоштовне розміщення українців упродовж 120 днів у житлі приватних осіб. Тепер біженці можуть розраховувати на розміщення у колективних центрах, але не в окремих квартирах. Після 120 днів треба буде частково оплачувати витрати за проживання і харчування у таких центрах.

Також скасована одноразова допомога у 300 злотих (близько 3000 грн). А щомісячні виплати у 800 злотих (близько 8000 грн) для дітей прив'яжуть до відвідування школи.

Змінилися правила отримання тимчасового захисту. Тепер подати документи треба буде відразу після прибуття, а не упродовж 30 днів, як раніше. Під час реєстрації будуть приймати закордонні паспорти. Українцям, які отримали тимчасовий захист раніше, треба буде оновити свої дані з урахуванням цієї норми.

Фото: Реєстрація захисту у Польщі (gettyimages.com)

Ірландія скорочує виплати незалежно від дати прибуття біженців

Нещодавно уряд Ірландії погодив зміни до програми підтримки українських біженців. Із 12 вересня усі українці із тимчасовим захистом незалежно від дати прибуття будуть отримувати урізані виплати за умови, якщо вони проживатимуть у наданому державою житлі на повному пансіоні. Дорослим зменшать допомогу з повної ставки для шукачів роботи в розмірі з 232 євро на тиждень до 38,80 євро на тиждень. Діти отримуватимуть 29,80 євро на тиждень.

Це скорочення виплат може стосуватися 19 000 українців із тимчасовим захистом, які прибули упродовж перших двох років війни та не працюють.

До переліку спеціальних визначених центрів розміщення внесуть близько 200 місць, де українцям надають житло, харчування, пральні та інші послуги. Визначення центрів розміщення почне діяти з вересня.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

Румунія: зміни у програмі грошової допомоги

Із 1 липня 2024 року у Румунії змінили програму допомоги українським біженцям. Відповідно до розпорядження уряду № 96/29.06.2024, біженці із зони збройного конфлікту в Україні мають право на грошову допомогу для покриття витрат на проживання, яка призначається одноразово протягом 3 місяців поспіль. На допомогу мають право усі члени сім'ї.

Українці із тимчасовим захистом з 1 липня мають право на розміщення в таборах тимчасового проживання.

Українські біженці, які прибудуть після 1 липня 2024 року, після закінчення 3 місяців отримають доступ до системи соціальної допомоги в Румунії. Українці, які отримали тимчасовий захист до 1 липня 2024 року, матимуть право на низку соціальних пільг: державну допомогу на дітей, мінімальний дохід, допомогу з безробіття, допомогу з інвалідності, щомісячну допомогу на виховання дітей.

Фото: Українські біженці у Румунії (gettyimages.com)

Угорщина: безкоштовне житло для українців не з усіх регіонів

Угорщина також змінює умови допомоги українським біженцям. Із 21 серпня безкоштовне житло надаватимуть тільки українцям із територій, які зазнали впливу війни.

Під час подання заяви на отримання субсидованого житла біженців попросять надати посвідчення особи, паспорт або довідку про реєстрацію місця проживання, які підтверджують їхнє місце проживання в Україні.

Біженці з інших регіонів зберігатимуть право на субсидоване житло до 20 серпня.

Cубсидоване житло надаватиметься упродовж місяця після прибуття до Угорщини навіть без реєстрації статусу захисту. Біженцям нададуть харчування і їм не треба буде нести жодних витрат на проживання. Реєстрація тимчасового захисту дасть право на ще один місяць проживання у субсидованому житлі. Довше проживати у такому житлі зможуть вразливі категорії біженців.

Після 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, тому людей можуть попросити виселитися. Зазначається, що уряд не надаватиме альтернативних варіантів розміщення (наприклад, державних колективних притулків).