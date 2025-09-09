Украинцы все чаще просят убежище в ЕС: названа самая популярная страна

Согласно информации отчета, за указанный период было подано 16 тысяч таких заявлений от украинцев. Это на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.

Такая тенденция объясняется желанием украинцев обеспечить себе долгосрочную стабильность, ведь получение статуса позволяет в будущем оставаться в стране, которая его предоставила.

Франция в последнее время привлекает особое внимание граждан Украины - большинство заявлений на получение статуса искателя убежища приходится именно на эту страну.

Отметим, что все украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы о временной защите, что также обеспечивает ряд важных прав и гарантий.