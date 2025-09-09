RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцы все чаще просят убежище в ЕС: названа самая популярная страна

Фото: количество заявлений на убежище значительно увеличилось (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Европейском Союзе заметили повышение спроса на убежище среди украинцев - в первом полугодии 2025 года количество заявлений выросло почти на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

Согласно информации отчета, за указанный период было подано 16 тысяч таких заявлений от украинцев. Это на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.

Такая тенденция объясняется желанием украинцев обеспечить себе долгосрочную стабильность, ведь получение статуса позволяет в будущем оставаться в стране, которая его предоставила.

Франция в последнее время привлекает особое внимание граждан Украины - большинство заявлений на получение статуса искателя убежища приходится именно на эту страну.

Отметим, что все украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы о временной защите, что также обеспечивает ряд важных прав и гарантий.

Напомним, доля украинцев, которые хотят вернуться из-за границы в этом году выросла до 64% - по сравнению с 55% в 2024-м. году. Однако большинство украинцев заявили об опасениях возвращаться на Родину, которые связаны с атаками врага.

В то же время ряд стран ЕС время от времени заявляет о новых правилах пребывания украинцев на их территории. Например, недавно стало известно, что Германия уменьшит соцвыплаты для новоприбывших беженцев из Украины.

Новый порядок уменьшит помощь на 100 евро (116 долларов) в месяц на одного человека.

В Польше, которая не менее популярна среди украинцев, с 1 июля отменили выплаты новоприбывшим в 300 злотых (примерно 3000 грн) и компенсацию за бесплатное размещение украинцев в течение 120 дней в жилье частных лиц.

