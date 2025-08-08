Хочуть додому, але бояться. Як змінилися настрої біженців щодо повернення в Україну

Частка українців, які хочуть повернутись із-за кордону, цього року зросла до 64% - порівняно з 55% у 2024-му. Водночас цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році, коли намір повернення висловлювали 75% опитаних.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дослідження Gradus Research .

Що впливає на рішення повертатися

Фахівці компанії класифікують чинники вибору на дві групи: ті, що стимулюють повернення, і ті, що його стримують.

Серед головних мотивів повернення - емоційна прив’язаність до України, ностальгія, складнощі адаптації за кордоном, а також очікування підтримки в знайомому соціальному середовищі. Найпотужнішими залишаються емоційні аргументи: люди скучили за домом і виснажені від постійної необхідності адаптуватись.

Водночас рішення залишатися пов’язане передусім із відчуттям стабільності за межами України: безпечніше середовище, вища якість життя, кращі перспективи для себе й дітей, а також побоювання щодо складнощів після повернення.

Які фактори впливають на рішення українців (інфографіка Gradus Research)

Сигнали змін і нові настрої

Порівняно з попереднім опитуванням, Gradus Research зафіксували зростання мотивуючих до повернення факторів та часткове зниження стримуючих.

Водночас загальний індекс повернення знизився - це свідчить про те, що ЄС дедалі частіше розглядається як довгострокове місце для життя.

Оцінку можливості повернення суттєво формує інформаційний контекст. Так, під час проведення опитування у квітні 2025 року звучали сигнали про потенційні мирні переговори та низка публічних проукраїнських заяв з боку лідера США. Це могло тимчасово підсилити надії на позитивні зміни.

Наміри біженців щодо повернення в Україну (інфографіка Gradus Research)

"Це вже друга хвиля нашого дослідження щодо факторів повернення українців з ЄС. Ми продовжуємо стежити за настроями мігрантів, адже це складна та динамічна тема, яка потребує регулярного аналізу в умовах постійної зміни обставин - як в Україні, так і за кордоном", - зазначає засновниця й директорка Gradus Research, соціологиня Євгенія Близнюк.

За її словами, у 2025 році головною причиною, яка стримує повернення, стала вища якість життя за кордоном. Торік на першому місці була безпека. Саме такі дослідження, підкреслює експертка, допомагають глибше зрозуміти логіку ухвалення рішень серед українців і стежити за динамікою змін.