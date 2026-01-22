Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдеться

Гендерний прорив в антарктичній програмі України

У НАНЦ розповіли, що команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" вперше очолить жінка - метеорологиня Анжеліка Ганчук.

Вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки.

Зазначається, що раніше вчена вже працювала на станції як метеорологиня (брала участь у 27-й УАЕ у 2022-2023 роках) - проводила в Антарктиці метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.

Анжеліка Ганчук під час роботи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність", - поділився директор НАНЦ Євген Дикий.

Водночас вона, за його словами, "командний гравець".

"Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на метеонапрямі, а й очолити експедицію", - пояснив експерт.

Він наголосив також, що з 2018 року в українській антарктичній програмі відбувся справжній гендерний прорив - від негласної майже 20-річної заборони на участь жінок в експедиціях до першої бейскомандерки.

Жінки в експедиціях - не гірші за чоловіків (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточнюється, що в цілому з 2018 року й дотепер в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних - 11.

"Незабаром буде завершено формування основного складу 31-ї експедиції. Після його затвердження ми неодмінно представимо всю команду на наших сторінках", - зауважили у НАНЦ.

Фрагмент публікації НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Що відомо про роботу й досягнення Анжеліки Ганчук

Анжеліка Ганчук народилася у 1994 році. Здобула ступені бакалавра та магістра з відзнакою у КНУ імені Тараса Шевченка - за напрямом метеорології та кліматології.

У 2016 році почала працювати синоптиком у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України, де займалася:

оперативним прогнозуванням погоди;

аналізом даних;

моніторингом небезпечних і стихійних метеорологічних явищ;

підготовкою офіційних попереджень.

Анжеліка Ганчук у попередній експедиції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Кілька років працювала паралельно у відділі взаємодії з медіа та вела прогноз погоди на телеканалі "Київ".

Після повернення з Антарктики Ганчук очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ.

Досвід, здобутий на станції "Академік Вернадський" - безцінний (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Сьогодні фахівець займається:

впровадженням сучасних чисельних моделей прогнозування погоди й небезпечних явищ;

адаптацією прогнозних методик до національних умов;

інтеграцією супутникових даних у щоденну операційну практику.

"Здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації. Це часто робиться в дуже стислі терміни і в складних умовах, тож потребує гарної стресостійкості, що цінно для роботи в умовах Антарктики", - пояснили у НАНЦ.

Робота в Антарктиці може бути непростою (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначається, що з 2025 року Ганчук залучена також до освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка.

Крім того, важливою частиною її діяльності є міжнародна співпраця:

вона проходила навчання і стажування більш ніж у десяти країнах світу;

у програмах EUMETSAT та Baltic+ - виступає представником і тренером від України;

у Фінляндії - здобула статус Master Trainer у системі метеорологічного прогнозування SmartMet та пройшла навчання з роботи з автоматизованими метеорологічними станціями Vaisala;

окремий напрям - співпраця з британським Met Office у впровадженні однієї з провідних у світі платформ для візуалізації метеорологічних даних (яка використовується для телевізійного мовлення та медіапродуктів УкрГМЦ).

Ганчук - досвідчений спеціаліст (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Загалом же вона має 10-літній стаж роботи у сфері метеорології та кліматології, а також досвід управління колективом в Україні. Пройшла шлях від синоптикині до керівниці сектору Український гідрометеорологічний центр ДСНС", - зауважили у НАНЦ.

У НАНЦ розповіли про роботу й досягнення Анжеліки Ганчук (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)