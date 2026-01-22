Украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавит женщина: о ком речь

Команду годовой экспедиции на станцию "Академик Вернадский" впервые в истории возглавит женщина. Руководительницей 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы станет метеоролог Анжелика Ганчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
В НАНЦ рассказали, что команду годовой экспедиции на станцию "Академик Вернадский" впервые возглавит женщина - метеоролог Анжелика Ганчук.
Она станет руководительницей 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы.
Отмечается, что ранее ученая уже работала на станции как метеоролог (участвовала в 27-й УАЭ в 2022-2023 годах) - проводила в Антарктике метеорологические, океанографические, гляциологические, аэрологические и другие исследования.
"В экспедиции Анжелика проявила себя как специалист с яркими лидерскими качествами, умеющий организовать различные процессы и брать на себя ответственность", - поделился директор НАНЦ Евгений Дикий.
В то же время она, по его словам, "командный игрок".
"Именно поэтому среди всех участников и участниц конкурса ее выбрали не только работать на метеонаправлении, но и возглавить экспедицию", - объяснил эксперт.
Он отметил также, что с 2018 года в украинской антарктической программе состоялся настоящий гендерный прорыв - от негласного почти 20-летнего запрета на участие женщин в экспедициях до первой бейскомандира.
Уточняется, что в целом с 2018 года и до настоящего времени в годовых экспедициях работали 13 полярниц, а в сезонных - 11.
"Вскоре будет завершено формирование основного состава 31-й экспедиции. После его утверждения мы непременно представим всю команду на наших страницах", - отметили в НАНЦ.
Анжелика Ганчук родилась в 1994 году. Получила степени бакалавра и магистра с отличием в КНУ имени Тараса Шевченко - по направлению метеорологии и климатологии.
В 2016 году начала работать синоптиком в отделе метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины, где занималась:
Несколько лет работала параллельно в отделе взаимодействия с медиа и вела прогноз погоды на телеканале "Киев".
После возвращения из Антарктики Ганчук возглавила сектор численного моделирования и прогнозирования УкрГМЦ.
Сегодня специалист занимается:
"Осуществляет оперативное прогнозирование и моделирование опасных гидрометеорологических явлений для реагирования на чрезвычайные ситуации. Это часто делается в очень сжатые сроки и в сложных условиях, поэтому требует хорошей стрессоустойчивости, что ценно для работы в условиях Антарктики", - объяснили в НАНЦ.
Отмечается, что с 2025 года Ганчук привлечена также к образовательному процессу в КНУ имени Тараса Шевченко.
Кроме того, важной частью ее деятельности является международное сотрудничество:
"В целом же она имеет 10-летний стаж работы в сфере метеорологии и климатологии, а также опыт управления коллективом в Украине. Прошла путь от синоптика до руководительницы сектора Украинский гидрометеорологический центр ГСЧС", - отметили в НАНЦ.
