Українському ринку капіталу потрібні нові інструменти: що обговорили на KIEF TALKS

Що відомо про український ринок цінних паперів

Сьогодні український ринок цінних паперів приблизно на 80% складається з облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), тоді як частка інших інструментів залишається незначною.

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ОВДП відіграють важливу роль у фінансуванні державних потреб і вже стали популярним інструментом серед населення.

Необхідність диверсифікації інвестицій

Однак для розвитку ринку капіталу й економіки загалом необхідна диверсифікація інвестиційних можливостей і формування довгострокового внутрішнього капіталу.

Додатковий виклик полягає в тому, що через чинні валютні обмеження та неможливість вільної репатріації капіталу український ринок сьогодні практично ізольований від міжнародних інвесторів.

Водночас усередині країни зосереджений значний фінансовий ресурс: заощадження громадян - банківські депозити та готівка, що зберігається поза фінансовою системою. Вони можуть стати джерелом довгострокових інвестицій і нових можливостей для розвитку українських компаній.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк зазначив, що повномасштабна війна суттєво змінила структуру та можливості українського ринку капіталу.

Разом з тим він наголосив, що ринок продовжує працювати, а його подальший розвиток потребує нових умов та інструментів.

Йдеться, зокрема, про розширення переліку інвестиційних інструментів, спрощення доступу бізнесу до капіталу, посилення захисту інвесторів та поступове формування довгострокового внутрішнього ресурсу.

"Ринок є, він працює і має розвиватися", - наголосив Семенюк.

Запровадження особових інвестрахунків

Одним із ключових рішень учасники ринку називають запровадження особових інвестиційних рахунків.

Семенюк переконаний, що вони мають стимулювати громадян інвестувати на довший строк і сприяти формуванню довгострокового внутрішнього капіталу.

За даними НКЦПФР, станом на 1 серпня 2026 року кількість громадян в Україні, які інвестують у фінансові інструменти, становить 271,3 тисячі. Це у 12 разів більше, ніж у 2022 році. Однак цей показник залишається значно нижчим, ніж у країнах із розвиненими ринками капіталу.

Для порівняння, у Польщі налічується близько 2 мільйона роздрібних інвесторів, а у Великій Британії та Японії їх кількість вимірюється десятками мільйонів.

"Я хочу, щоб якомога більше українців ставали власниками капіталу. Щоб люди могли не лише заробляти й відкладати, а й мали можливість інвестувати та управляти своїми заощадженнями. Але для цього мають бути зрозумілі інструменти, належний захист інвестора і довіра до ринку", - наголосив Семенюк.

Доступ українців до акцій компаній

Особливу увагу під час дискусії приділили питанню доступу українців до акцій компаній.

На думку учасників ринку, саме розвиток культури інвестування в акціонерний капітал здатен забезпечити приплив довгострокових ресурсів у реальний сектор економіки, створити додаткові джерела фінансування для бізнесу та сприяти розвитку ринку капіталу за моделлю, яка успішно працює в країнах Європи та Північної Америки.

У дискусії взяв участь президент групи компаній "Київстар" Олександр Комаров. Сьогодні це є унікальним прикладом для українського ринку капіталу.

Після виходу на біржу Nasdaq компанія стала першою з українським операційним ядром, чиї акції доступні міжнародним інвесторам на американському фондовому ринку.

У червні 2026 року НКЦПФР і "Київстар" підписали меморандум про співпрацю у розвитку українського ринку капіталу.

Одним із практичних напрямів цієї роботи є опрацювання механізму, який у майбутньому міг би дати українцям можливість інвестувати з України та у гривні в акції Kyivstar Group Ltd., що торгуються на Nasdaq.

"Київстар" є стабільною та добре відомою українцям компанією з 28-річною історією. Рік тому ми почали лістинг на Nasdaq, і цьому передувала масштабна перевірка структури власності, бенефіціарів, комплаєнс-процедур та відповідності санкційному законодавству", - зазначив Комаров.

"Ми пройшли одну з найсуворіших перевірок, які існують на міжнародних ринках капіталу, і сьогодні можемо впевнено говорити, що Kyivstar Group Ltd. є одним із найбільш прозорих бізнесів в Україні", - додав він.

За його словами, компанія готова стати першим практичним кейсом, який відкриє українським громадянам доступ до інвестицій в акції міжнародного рівня та допоможе закласти основу для формування повноцінного ринку капіталу в Україні.

У перспективі це може створити передумови для появи нових публічних українських компаній, розширення лінійки фінансових інструментів для населення та формування культури довгострокового інвестування.

Що необхідно для залучення довгострокового внутрішнього капіталу

Учасники дискусії погодилися, що для залучення довгострокового внутрішнього капіталу Україні потрібні нові можливості для інвестування, зокрема:

особові інвестиційні рахунки;

ринок акцій українських компаній;

корпоративні й муніципальні облігації;

інші інструменти ринку капіталу.

Водночас ключовою умовою їхнього успіху є довіра до держави, надійний захист прав інвесторів, якісне регулювання та верховенство права. Лише за таких умов українці будуть готові спрямовувати свої заощадження в розвиток економіки країни.