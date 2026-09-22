Украинский рынок капитала нуждается в новых инструментах: что обсудили на KIEF TALKS

Что известно об украинском рынке ценных бумаг

Сегодня украинский рынок ценных бумаг примерно на 80% состоит из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), тогда как доля других инструментов остается незначительной.

Читайте также: Украинцы массово инвестируют в ОВГЗ: вложения выросли до рекордного уровня

ОВГЗ играют важную роль в финансировании государственных нужд и стали популярным инструментом среди населения.

Необходимость диверсификации инвестиций

Однако для развития рынка капитала и экономики в целом необходима диверсификация инвестиционных возможностей и формирование долгосрочного внутреннего капитала.

Дополнительный вызов состоит в том, что из-за действующих валютных ограничений и невозможности свободной репатриации капитала украинский рынок сегодня практически изолирован от международных инвесторов.

В то же время внутри страны сосредоточен значительный финансовый ресурс: сбережения граждан - банковские депозиты и наличные, которые хранятся вне финансовой системы. Они могут стать источником долгосрочных инвестиций и новых возможностей для развития украинских компаний.

"Мы понимаем, в каких условиях сегодня работает украинский рынок капитала и какие ограничения ощущают бизнес и инвесторы. Война объективно изменила его структуру и возможности. Но для меня принципиально важно другое: рынок есть, он работает и должен развиваться. Наша задача - создавать для этого условия: расширять перечень инструментов, упрощать доступ бизнеса к капиталу, усиливать защиту инвестора и постепенно формировать долгосрочный внутренний ресурс. Мы понимаем, куда двигаться, и уже работаем над конкретными механизмами", - отметил глава НКЦБФР Алексей Семенюк.

Введение личных инвестсчетов

Одним из ключевых решений участники рынка называют введение лицевых инвестиционных счетов.

Семенюк убежден, что они должны стимулировать граждан инвестировать на более длительный срок и способствовать формированию долгосрочного внутреннего капитала.

По данным НКЦБФР, по состоянию на 1 августа 2026 года количество граждан в Украине, инвестирующих в финансовые инструменты, составляет 271,3 тысячи. Это в 12 раз больше, чем в 2022 году. Однако этот показатель остается значительно ниже, чем в странах с развитыми рынками капитала.

Для сравнения, в Польше насчитывается около 2 миллионов розничных инвесторов, а в Великобритании и Японии их количество измеряется десятками миллионов.

"Я хочу, чтобы как можно больше украинцев становились собственниками капитала. Чтобы люди могли не только зарабатывать и откладывать, но и имели возможность инвестировать и управлять своими сбережениями. Но для этого должны быть понятны инструменты, надлежащая защита инвестора и доверие к рынку", - отметил Семенюк.

Доступ украинцев к акциям компаний

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено вопросу доступа украинцев к акциям компаний.

По мнению участников рынка, именно развитие культуры инвестирования в акционерный капитал способно обеспечить приток долгосрочных ресурсов в реальный сектор экономики, создать дополнительные источники финансирования для бизнеса и способствовать развитию рынка капитала по модели, успешно работающей в странах Европы и Северной Америки.

В дискуссии принял участие президент группы компаний "Киевстар" Александр Комаров. Сегодня это является уникальным примером для украинского рынка капитала.

После выхода на биржу Nasdaq компания стала первой с украинским операционным ядром, чьи акции доступны международным инвесторам на американском фондовом рынке.

В июне 2026 года НКЦБФР и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве по развитию украинского рынка капитала.

Одним из практических направлений этой работы является разработка механизма, который в будущем мог бы дать украинцам возможность инвестировать из Украины и в гривне в акции Kyivstar Group Ltd., которые торгуются на Nasdaq.

"Киевстар" является стабильной и хорошо известной украинцам компанией с 28-летней историей. Год назад мы начали листинг на Nasdaq, и этому предшествовала масштабная проверка структуры собственности, бенефициаров, комплаенс-процедур и соответствия санкционному законодательству", - отметил Комаров.

"Мы прошли одну из самых строгих проверок, существующих на международных рынках капитала, и сегодня можем уверенно говорить, что Kyivstar Group Ltd. является одним из наиболее прозрачных бизнесов в Украине", - добавил он.

По его словам компания готова стать первым практическим кейсом, который откроет украинским гражданам доступ к инвестициям в акции международного уровня и поможет заложить основу для формирования полноценного рынка капитала в Украине.

В перспективе это может создать предпосылки для появления новых публичных компаний, расширения линейки финансовых инструментов для населения и формирования культуры долгосрочного инвестирования.

Что необходимо для привлечения долгосрочного внутреннего капитала

Участники дискуссии согласились, что для привлечения долгосрочного внутреннего капитала Украине нужны новые возможности для инвестирования, в частности:

личные инвестиционные счета;

рынок акций украинских компаний;

корпоративные и муниципальные облигации;

другие инструменты рынка капитала.

В то же время, ключевым условием их успеха является доверие к государству, надежная защита прав инвесторов, качественное регулирование и верховенство права. Только в таких условиях украинцы будут готовы направлять свои сбережения в развитие экономики страны.