Украинский рынок капитала нуждается в новых инструментах: что обсудили на KIEF TALKS

Украинцы традиционно хранят сбережения в наличных, на депозитах или вкладывают их в недвижимость. В то же время возможностей инвестировать в украинскую экономику через фондовый рынок остается немного.
Об этом пишет РБК-Украина по итогам KIEF TALKS "Рынок капитала Украины: новые инвестиционные инструменты", организованного Киевским международным экономическим форумом.
Сегодня украинский рынок ценных бумаг примерно на 80% состоит из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), тогда как доля других инструментов остается незначительной.
ОВГЗ играют важную роль в финансировании государственных нужд и стали популярным инструментом среди населения.
Однако для развития рынка капитала и экономики в целом необходима диверсификация инвестиционных возможностей и формирование долгосрочного внутреннего капитала.
Дополнительный вызов состоит в том, что из-за действующих валютных ограничений и невозможности свободной репатриации капитала украинский рынок сегодня практически изолирован от международных инвесторов.
В то же время внутри страны сосредоточен значительный финансовый ресурс: сбережения граждан - банковские депозиты и наличные, которые хранятся вне финансовой системы. Они могут стать источником долгосрочных инвестиций и новых возможностей для развития украинских компаний.
"Мы понимаем, в каких условиях сегодня работает украинский рынок капитала и какие ограничения ощущают бизнес и инвесторы. Война объективно изменила его структуру и возможности. Но для меня принципиально важно другое: рынок есть, он работает и должен развиваться. Наша задача - создавать для этого условия: расширять перечень инструментов, упрощать доступ бизнеса к капиталу, усиливать защиту инвестора и постепенно формировать долгосрочный внутренний ресурс. Мы понимаем, куда двигаться, и уже работаем над конкретными механизмами", - отметил глава НКЦБФР Алексей Семенюк.
Одним из ключевых решений участники рынка называют введение лицевых инвестиционных счетов.
Семенюк убежден, что они должны стимулировать граждан инвестировать на более длительный срок и способствовать формированию долгосрочного внутреннего капитала.
По данным НКЦБФР, по состоянию на 1 августа 2026 года количество граждан в Украине, инвестирующих в финансовые инструменты, составляет 271,3 тысячи. Это в 12 раз больше, чем в 2022 году. Однако этот показатель остается значительно ниже, чем в странах с развитыми рынками капитала.
Для сравнения, в Польше насчитывается около 2 миллионов розничных инвесторов, а в Великобритании и Японии их количество измеряется десятками миллионов.
"Я хочу, чтобы как можно больше украинцев становились собственниками капитала. Чтобы люди могли не только зарабатывать и откладывать, но и имели возможность инвестировать и управлять своими сбережениями. Но для этого должны быть понятны инструменты, надлежащая защита инвестора и доверие к рынку", - отметил Семенюк.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено вопросу доступа украинцев к акциям компаний.
По мнению участников рынка, именно развитие культуры инвестирования в акционерный капитал способно обеспечить приток долгосрочных ресурсов в реальный сектор экономики, создать дополнительные источники финансирования для бизнеса и способствовать развитию рынка капитала по модели, успешно работающей в странах Европы и Северной Америки.
В дискуссии принял участие президент группы компаний "Киевстар" Александр Комаров. Сегодня это является уникальным примером для украинского рынка капитала.
После выхода на биржу Nasdaq компания стала первой с украинским операционным ядром, чьи акции доступны международным инвесторам на американском фондовом рынке.
В июне 2026 года НКЦБФР и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве по развитию украинского рынка капитала.
Одним из практических направлений этой работы является разработка механизма, который в будущем мог бы дать украинцам возможность инвестировать из Украины и в гривне в акции Kyivstar Group Ltd., которые торгуются на Nasdaq.
"Киевстар" является стабильной и хорошо известной украинцам компанией с 28-летней историей. Год назад мы начали листинг на Nasdaq, и этому предшествовала масштабная проверка структуры собственности, бенефициаров, комплаенс-процедур и соответствия санкционному законодательству", - отметил Комаров.
"Мы прошли одну из самых строгих проверок, существующих на международных рынках капитала, и сегодня можем уверенно говорить, что Kyivstar Group Ltd. является одним из наиболее прозрачных бизнесов в Украине", - добавил он.
По его словам компания готова стать первым практическим кейсом, который откроет украинским гражданам доступ к инвестициям в акции международного уровня и поможет заложить основу для формирования полноценного рынка капитала в Украине.
В перспективе это может создать предпосылки для появления новых публичных компаний, расширения линейки финансовых инструментов для населения и формирования культуры долгосрочного инвестирования.
Участники дискуссии согласились, что для привлечения долгосрочного внутреннего капитала Украине нужны новые возможности для инвестирования, в частности:
В то же время, ключевым условием их успеха является доверие к государству, надежная защита прав инвесторов, качественное регулирование и верховенство права. Только в таких условиях украинцы будут готовы направлять свои сбережения в развитие экономики страны.
Напомним, приобрести облигации могут как граждане, так и бизнес - через банки, брокеров или приложение "Дія". Минимальная сумма инвестиции начинается от 1000 грн, что делает этот инструмент доступным широкому кругу украинцев.