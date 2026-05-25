В українському ОПК катастрофічно не вистачає людей: названо головну причину

Українська оборонка росте стрімко, але не може знайти достатньо людей - і причина цього закладалася ще десятиліттями.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів
Український оборонно-промисловий сектор за останні роки стрімко нарощує масштаби діяльності, при цьому стикається з рядом проблем.
Оборонна індустрія сьогодні працює в умовах дуже високої швидкості змін. Переважна більшість гравців ринку за останній рік збільшили свої команди щонайменше на 25%, а майже половина – більш ніж на 50%.
Компанії масштабують виробництво, розширюють R&D-напрями, адаптуються до нових технологій війни та конкурують за людей з ІТ, промисловістю та міжнародними компаніями.
Тому головний виклик – відповідність їхнього досвіду реальним потребам defence-tech.
Кількість defence-tech компаній в Україні зросла колосально.
На початку повномасштабного вторгнення оборонних компаній в Україні було менше ста. Сьогодні ринок налічує вже тисячі підприємств.
Більшість з них за останній рік збільшили команди щонайменше на чверть, а майже половина - більш ніж удвічі.
Компанії одночасно нарощують виробництво, розробляють нові технології та конкурують за фахівців з ІТ-сектором і міжнародними корпораціями.
"Ключові проблеми роботодавців в оборонній галузі - це відсутність достатньо кількості фахівців, яких потребує ринок. Держава не стимулювала розвиток технічних та навколотехнічних спеціальностей. Вони багато часу були непопулярними, непріоритетними для майбутніх абітурієнтів", – каже РБК-Україна виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.
За його словами, сьогодні серед профільних спеціалістів люди, які отримували свою технічну освіту ще за часів СРСР, а також перепрофільовані спеціалісти.
Попри це, державні та приватні компанії намагаються активно залучати нових людей у галузь.
Статистика кількох платформ із працевлаштування свідчить, що ринок вакансій в оборонній сфері формує власну динаміку. За даними DOU, у 2025 році в галузі було опубліковано 5915 вакансій, із яких 1940 з’явилися лише в четвертому кварталі.
У грудні 2025 року кількість нових пропозицій роботи на платформі перевищила 700.
"Українська оборонна індустрія вже не є вузькою нішею. Це окремий ринок праці, який одночасно потребує інженерів, виробничих фахівців, закупівельників, проектних менеджерів, спеціалістів із якості, експорту та партнерств", – зазначив СEO Ради зброярів Ігор Федірко.
На його думку, розвиток галузі залежить від того, наскільки системно держава зможе готувати кадри під реальні потреби виробництва.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував королю Бахрейну укласти Drone Deal і поділитися українським досвідом у сфері протидії дронам і захисту від терористичних ударів. Сторони домовилися, що команди опрацюють деталі угоди.
Як повідомляло РБК-Україна, міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю про дефіцит кадрів назвав нестачу працівників однією з ключових проблем економіки - за оцінками уряду, Україні потрібно ще близько 4,5 мільйона людей упродовж наступного десятиліття.