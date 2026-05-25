В українському ОПК катастрофічно не вистачає людей: названо головну причину

Український оборонно-промисловий сектор за останні роки стрімко нарощує масштаби діяльності, при цьому стикається з рядом проблем.

Оборонна індустрія сьогодні працює в умовах дуже високої швидкості змін. Переважна більшість гравців ринку за останній рік збільшили свої команди щонайменше на 25%, а майже половина – більш ніж на 50%.

Компанії масштабують виробництво, розширюють R&D-напрями, адаптуються до нових технологій війни та конкурують за людей з ІТ, промисловістю та міжнародними компаніями.

Тому головний виклик – відповідність їхнього досвіду реальним потребам defence-tech.

Кількість defence-tech компаній в Україні зросла колосально.

На початку повномасштабного вторгнення оборонних компаній в Україні було менше ста. Сьогодні ринок налічує вже тисячі підприємств.

Більшість з них за останній рік збільшили команди щонайменше на чверть, а майже половина - більш ніж удвічі.

Компанії одночасно нарощують виробництво, розробляють нові технології та конкурують за фахівців з ІТ-сектором і міжнародними корпораціями.

Чому людей так мало

"Ключові проблеми роботодавців в оборонній галузі - це відсутність достатньо кількості фахівців, яких потребує ринок. Держава не стимулювала розвиток технічних та навколотехнічних спеціальностей. Вони багато часу були непопулярними, непріоритетними для майбутніх абітурієнтів", – каже РБК-Україна виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

За його словами, сьогодні серед профільних спеціалістів люди, які отримували свою технічну освіту ще за часів СРСР, а також перепрофільовані спеціалісти.

Попри це, державні та приватні компанії намагаються активно залучати нових людей у галузь.

Вакансій стає більше

Статистика кількох платформ із працевлаштування свідчить, що ринок вакансій в оборонній сфері формує власну динаміку. За даними DOU, у 2025 році в галузі було опубліковано 5915 вакансій, із яких 1940 з’явилися лише в четвертому кварталі.

У грудні 2025 року кількість нових пропозицій роботи на платформі перевищила 700.

"Українська оборонна індустрія вже не є вузькою нішею. Це окремий ринок праці, який одночасно потребує інженерів, виробничих фахівців, закупівельників, проектних менеджерів, спеціалістів із якості, експорту та партнерств", – зазначив СEO Ради зброярів Ігор Федірко.

На його думку, розвиток галузі залежить від того, наскільки системно держава зможе готувати кадри під реальні потреби виробництва.