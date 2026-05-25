Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В украинском ОПК катастрофически не хватает людей: названа главная причина

11:41 25.05.2026 Пн
3 мин
Оборонная отрасль платит инженерам до 8 тысяч долларов и гарантирует бронь, но очереди на вакансии нет
aimg Елена Чупровская aimg Константин Широкун
Фото: Почти половина оборонных компаний удвоила штат за год - и все равно нуждается в большем (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинская оборонка растет стремительно, но не может найти достаточно людей - и причина этого закладывалась еще десятилетиями.

Украинский оборонно-промышленный сектор за последние годы стремительно наращивает масштабы деятельности, при этом сталкивается с рядом проблем.

Оборонная индустрия сегодня работает в условиях очень высокой скорости изменений. Подавляющее большинство игроков рынка за последний год увеличили свои команды минимум на 25%, а почти половина - более чем на 50%.

Компании масштабируют производство, расширяют R&D-направления, адаптируются к новым технологиям войны и конкурируют за людей с ИТ, промышленностью и международными компаниями.

Поэтому главный вызов - соответствие их опыта реальным потребностям defence-tech.

Количество defence-tech компаний в Украине выросло колоссально.

В начале полномасштабного вторжения оборонных компаний в Украине было менее ста. Сегодня рынок насчитывает уже тысячи предприятий.

Большинство из них за последний год увеличили команды минимум на четверть, а почти половина - более чем в два раза.

Компании одновременно наращивают производство, разрабатывают новые технологии и конкурируют за специалистов с ІТ-сектором и международными корпорациями.

Почему людей так мало

"Ключевые проблемы работодателей в оборонной отрасли - это отсутствие достаточного количества специалистов, в которых нуждается рынок. Государство не стимулировало развитие технических и околотехнических специальностей. Они много времени были непопулярными, неприоритетными для будущих абитуриентов", - говорит РБК-Украина исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

По его словам, сегодня среди профильных специалистов люди, которые получали свое техническое образование еще во времена СССР, а также перепрофилированные специалисты.

Несмотря на это, государственные и частные компании пытаются активно привлекать новых людей в отрасль.

Вакансий становится больше

Статистика нескольких платформ по трудоустройству свидетельствует, что рынок вакансий в оборонной сфере формирует собственную динамику. По данным DOU, в 2025 году в отрасли было опубликовано 5915 вакансий, из которых 1940 появились только в четвертом квартале.

В декабре 2025 года количество новых предложений работы на платформе превысило 700.

"Украинская оборонная индустрия уже не является узкой нишей. Это отдельный рынок труда, который одновременно нуждается в инженерах, производственных специалистах, закупщиках, проектных менеджерах, специалистах по качеству, экспорту и партнерствам", - отметил СЕО Совета оружейников Игорь Федирко.

По его мнению, развитие отрасли зависит от того, насколько системно государство сможет готовить кадры под реальные потребности производства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил королю Бахрейна заключить Drone Deal и поделиться украинским опытом в сфере противодействия дронам и защиты от террористических ударов. Стороны договорились, что команды проработают детали соглашения.

Как сообщало РБК-Украина, министр экономики Алексей Соболев в интервью о дефиците кадров назвал нехватку работников одной из ключевых проблем экономики - по оценкам правительства, Украине нужно еще около 4,5 миллиона человек в течение следующего десятилетия.

