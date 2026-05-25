В украинском ОПК катастрофически не хватает людей: названа главная причина

Украинская оборонка растет стремительно, но не может найти достаточно людей - и причина этого закладывалась еще десятилетиями.
Украинский оборонно-промышленный сектор за последние годы стремительно наращивает масштабы деятельности, при этом сталкивается с рядом проблем.
Оборонная индустрия сегодня работает в условиях очень высокой скорости изменений. Подавляющее большинство игроков рынка за последний год увеличили свои команды минимум на 25%, а почти половина - более чем на 50%.
Компании масштабируют производство, расширяют R&D-направления, адаптируются к новым технологиям войны и конкурируют за людей с ИТ, промышленностью и международными компаниями.
Поэтому главный вызов - соответствие их опыта реальным потребностям defence-tech.
Количество defence-tech компаний в Украине выросло колоссально.
В начале полномасштабного вторжения оборонных компаний в Украине было менее ста. Сегодня рынок насчитывает уже тысячи предприятий.
"Ключевые проблемы работодателей в оборонной отрасли - это отсутствие достаточного количества специалистов, в которых нуждается рынок. Государство не стимулировало развитие технических и околотехнических специальностей. Они много времени были непопулярными, неприоритетными для будущих абитуриентов", - говорит РБК-Украина исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.
По его словам, сегодня среди профильных специалистов люди, которые получали свое техническое образование еще во времена СССР, а также перепрофилированные специалисты.
Несмотря на это, государственные и частные компании пытаются активно привлекать новых людей в отрасль.
Статистика нескольких платформ по трудоустройству свидетельствует, что рынок вакансий в оборонной сфере формирует собственную динамику. По данным DOU, в 2025 году в отрасли было опубликовано 5915 вакансий, из которых 1940 появились только в четвертом квартале.
В декабре 2025 года количество новых предложений работы на платформе превысило 700.
"Украинская оборонная индустрия уже не является узкой нишей. Это отдельный рынок труда, который одновременно нуждается в инженерах, производственных специалистах, закупщиках, проектных менеджерах, специалистах по качеству, экспорту и партнерствам", - отметил СЕО Совета оружейников Игорь Федирко.
По его мнению, развитие отрасли зависит от того, насколько системно государство сможет готовить кадры под реальные потребности производства.
Как сообщало РБК-Украина, министр экономики Алексей Соболев в интервью о дефиците кадров назвал нехватку работников одной из ключевых проблем экономики - по оценкам правительства, Украине нужно еще около 4,5 миллиона человек в течение следующего десятилетия.