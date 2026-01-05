UA

Український військовий став героєм світових ЗМІ через MacBook: як так вийшло

MacBook Air зупинив осколок артилерійського снаряда і продовжив працювати (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Український військовослужбовець повідомив у соцмережах, що його MacBook Air із процесором M1 прийняв на себе осколок артилерійського снаряда, водночас пристрій не вийшов з ладу і продовжив працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост військовослужбовця в соцмережі Х (Twitter).

Що відомо

Йдеться про бійця, який служить у складі бригади "Азов". В опублікованому повідомленні він показав ноутбук із помітними механічними пошкодженнями корпусу та екрану. Незважаючи на це, пристрій, як і раніше, функціонує.

В окремій публікації військовий також розмістив відео, на якому видно, що macOS запускається і працює коректно, хоча екран зазнав серйозних пошкоджень і має явні дефекти відображення.

Зазначається, що подібні ситуації, коли техніка опиняється під впливом бойових чинників, залишаються рідкісними й екстремальними. Проте, цей випадок став ще одним прикладом міцності пристроїв Apple.

Раніше, у 2022 році, в мережі вже з'являлися фотографії iPhone, який, за словами користувачів, врятував життя українському військовому, зупинивши кулю. Історія з MacBook Air має менш драматичний вигляд, проте також підкреслює якість і надійність продукції компанії.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України раніше оприлюднило склад аптечки військовослужбовця ЗСУ за стандартами НАТО.

Також у нас є матеріал про те, як у Збройних силах України організовано харчування, які продукти входять до раціону військових і чим відрізняється звичайний сухпайок від посиленого.

А ще ми писали, що в Міністерстві оборони України розповіли, що саме входить до Бойового єдиного комплекту (БЄК), яким мають забезпечувати кожного військового.

