Що має отримати кожен військовий: Міноборони оприлюднило повний список спорядження

У Міністерстві оборони України розповіли, що саме входить до Бойового єдиного комплекту (БЄК), яким повинні забезпечувати кожного військового. Йдеться про повний набір сучасного обмундирування, спорядження та засобів захисту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міноборони .

Відомство забезпечує військовослужбовців Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту повним набором сучасного обмундирування і спорядження. Постачання здійснюється за Нормою №1 - складом Бойового єдиного комплекту (БЄК), затвердженим наказом Міноборони №232 від 29 квітня 2016 року.

У відомстві наголошують, що мета БЄК - дати кожному військовому все необхідне для роботи в різних кліматичних і бойових умовах, забезпечивши тактичний захист, комфорт і надійність спорядження.

Що входить до Бойового єдиного комплекту

БЄК включає шість великих категорій забезпечення - від літньої панами до бронежилета та спальника. Кожен військовий має бути забезпечений головними уборами, обмундируванням, білизною, взуттям, спорядженням та засобами індивідуального захисту.

Головні убори

До складу повного сезонного набору входять: літня панама, тактичні кепі, зимові шапки, балаклави та підшоломники для холодної погоди.



Обмундирування

Багатошарова система одягу для адаптації до будь-яких умов:

літні та зимові костюми;

утеплювачі;

вітровологозахисні куртки й штани;

тактичні сорочки та спеціальні рукавички.

Білизна

Українські захисники мають отримувати функціональну термобілизну, натільні комплекти для літа та зими, трекінгові шкарпетки - все для терморегуляції та гігієни в польових умовах.



Взуття

Захисників мають забезпечити комплектом від легких літніх моделей до зимових черевиків із високими берцями, а також спеціальним утепленим взуття, зокрема бахілами.



Спорядження

До переліку спорядження входять елементи, що забезпечують автономність:

тактичні рукавички,

спальний мішок і килимок,

фляги, казанок,

транспортні й адміністративні сумки.

Засоби індивідуального захисту

Військові мають бути забезпечені обов’язковими елементами безпеки:

балістичним шоломом,

бронежилетом (полегшеним або модульним),

балістичними окулярами.



