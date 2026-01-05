Украинский военный стал героем мировых СМИ из-за MacBook: как так получилось

Что известно

Речь идет о бойце, служащем в составе бригады "Азов". В опубликованном сообщении он показал ноутбук с заметными механическими повреждениями корпуса и экрана. Несмотря на это, устройство по-прежнему функционирует.

В отдельной публикации военный также разместил видео, на котором видно, что macOS запускается и работает корректно, хотя экран получил серьезные повреждения и имеет явные дефекты отображения.

Отмечается, что подобные ситуации, когда техника оказывается под воздействием боевых факторов, остаются редкими и экстремальными. Тем не менее, этот случай стал еще одним примером прочности устройств Apple.

Ранее, в 2022 году, в сети уже появлялись фотографии iPhone, который, по словам пользователей, спас жизнь украинскому военному, остановив пулю. История с MacBook Air выглядит менее драматично, однако также подчеркивает качество и надежность продукции компании.