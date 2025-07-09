Український тріумф у Парижі: Руслан Багінський відкрив бутик у Galeries Lafayette

Як Ruslan Baginskiy підкорює Париж

Український дизайнер здійснив безпрецедентний крок у світовій фешн-індустрії, оформивши 12 знакових вітрин легендарного універмагу Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Цей масштабний проєкт, що стартував 8 липня 2025 року та триватиме до 25 серпня, став першим подібним досягненням для українського бренду за кордоном і увійшов до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі.

Засновник бренду Руслан Багінський не приховує гордості, адже його команда перетворила найпопулярніші вітрини Galeries Lafayette на художні інсталяції.

Руслан Багінський відкрив бутик у Парижі (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

У самому центрі Парижа, де щорічно буває близько 27 мільйонів відвідувачів, тепер сяє український дизайн.

Особливою деталлю оформлення фасаду став величезний банер у синьо-жовтих кольорах площею 140 квадратних метрів, що символізує українську присутність та незламність.

"Це велика честь - бути серед тих, кого запрошують на такий takeover… Ми всі знаємо, як важко зараз створювати. І цей проєкт дався нам із неймовірними зусиллями. Але ми також знаємо, як це важливо. Бо це означає, що ми - є. Дякую всім, хто поруч. Слава Україні! Далі буде!" - зазначив Руслан, підкреслюючи символічність події, яка збігається з десятиріччям діяльності бренду.

Руслан Багінський відкрив бутик у Парижі (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Більше, ніж вітрини: поп-ап та shop-in-shop

Окрім оформлення вітрин, Багінський також відкрив власний поп-ап бутик та магазин у форматі shop-in-shop (магазин у магазині) всередині Galeries Lafayette.

Це дозволяє відвідувачам не лише насолодитися візуальною естетикою, а й придбати продукцію бренду, що є важливим комерційним кроком.

Руслан Багінський відкрив бутик у Парижі (скріншот)

Український дизайн на міжнародній арені

Включення проєкту Ruslan Baginskiy до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі є знаковою подією для всієї української модної індустрії.

За словами співзасновниці та голови оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірини Данилевської, це підкреслює значущість українського дизайну на міжнародній арені.

Чому відкриття бутика Ruslan Baginskiy у Парижі - це важливо

Ruslan Baginskiy став першим українським брендом, який реалізував такий масштабний проєкт у Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Це відкриває двері та слугує прикладом для інших українських дизайнерів, доводячи, що вітчизняна модна індустрія здатна конкурувати та займати гідне місце на світових подіумах.

Руслан Багінський відкрив бутик у Парижі (скріншот)

Таким чином, присутність Ruslan Baginskiy у серці світової моди - це не просто успіх одного дизайнера, а потужний символ стійкості, креативності та визнання України на міжнародній арені.

Руслан Багінський відкрив бутик у Парижі (скріншот)

Факти про Ruslan Baginskiy

Бренд Ruslan Baginskiy був заснований у 2015 році у Львові Русланом Багінським, який почав свою кар'єру як стиліст, а потім захопився створенням головних уборів.

Перші вироби виготовлялись вручну, з використанням технік, що були перейняті з місцевих львівських майстерень.

Дизайнер черпає натхнення з українських народних костюмів, весільних обрядів та сімейних архівів.

Руслан Багінський (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy)

Бренд швидко здобув світову популярність завдяки своїм унікальним головним уборам. Серед його прихильниць - такі зірки, як Мадонна, Джіджі та Белла Хадід, Періс Хілтон, Ванесса Параді та інші.

Головний убір Ruslan Baginskiy можна побачити на Ешлі Парк (Мінді Чен) у 3-му епізоді та на Лілі Коллінз (Емілі Купер) у 4-му епізоді 4 сезону серіалу Netflix "Емілі в Парижі".