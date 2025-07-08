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Як зробити яскраве взуття родзинкою образу: лайфхаки від стилістки

Вівторок 08 липня 2025 15:41
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Як зробити яскраве взуття родзинкою образу: лайфхаки від стилістки Як носити влітку взуття яскравих відтінків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Олена Шевченко

Яскраве взуття легко може стати головним акцентом у будь-якому образі - головне правильно його подати. Лише кілька простих прийомів допоможуть зробити кольорові туфлі, босоніжки або кеди родзинкою луку, не порушуючи гармонії та стилю.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило докладніше розповісти, як правильно це зробити.

Як стильно поєднувати кольорове взуття

Кольорове взуття - яскравий акцент у будь-якому образі. Але щоб воно виглядало доречно і гармонійно, важливо правильно його вписати в лук.

Ось кілька перевірених стилістичних прийомів, які допоможуть зробити ваш образ завершеним і стильним.

1. У тон головного убору

Найпростіший і найефективніший спосіб - поєднувати кольорове взуття з аксесуаром на голові. Це може бути капелюх, кепка, панама, берет або навіть декоративний обруч. Такий підхід додає стильного акценту в образ і точно виділяє із сірого натовпу.

2. Низ у тон до взуття

Якщо ви носите кольорові туфлі, кеди або босоніжки, спробуйте підібрати до них штани, спідницю або шорти такого ж або близького відтінку. Навіть базовий верх матиме в цьому випадку цікавий і продуманий вигляд.

3. Хустка - ваш друг

Хустка під відтінок взуття - універсальна фішка. Її можна пов'язати на сумку, використовувати як ремінь або носити на шиї чи волоссі. Це стильний акцент, який збирає образ у єдине ціле.

4. Верх у тон взуття

Ще один дієвий лайфхак - доповнити взуття топом, футболкою чи легкою сорочкою. Такий колірний баланс візуально структурує силует і має гармонійний вигляд.

5. Монохром - безпрограшний варіант

Повністю однотонний образ - тренд, який ніколи не виходить із моди. Якщо взуття має такий самий колір, як решта одягу, воно стає логічним продовженням образу і виглядає стильно без жодних зусиль.

Куди можна вдягнути яскраве взуття

Яскраві туфлі, босоніжки, сандалі або кеди - чудове рішення для вечірніх виходів, зустрічей з друзями, street style-фотосесій або подорожей. Але навіть у діловому дрескоді можна додати кольору, якщо вибрати взуття стриманого фасону і поєднати його з нейтральним костюмом.

Стилі, в які легко вписується яскраве взуття:

  • Smart casual - яскраві лофери або мюлі + базовий костюм
  • Sport chic - кеди кольору фуксії + трикотажна сукня
  • Boho - сандалі з етнічними акцентами
  • Minimal chic - кольорові човники + білий тотал-лук.

Яскраве взуття - це не ризик, а можливість освіжити будь-який образ. Головне - пам'ятати про баланс і не боятися експериментувати. Навіть один яскравий штрих може змінити все в образі.

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