Головна » Життя » Суспільство

Український суд раптово виправдав російського мародера, але ОГП оскаржить рішення

П'ятниця 07 листопада 2025 00:10
Український суд раптово виправдав російського мародера, але ОГП оскаржить рішення
Автор: Маловічко Юлія

Бородянський районний суд Київської області виправдав російського військовослужбовця Євгєнія Мурзінцева, попередньо обвинуваченого у воєнному злочині в Україні. Офіс генпрокурора не згідний з вироком і оскаржить рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОГП.

Справа росгвардійця Євгенія Мурзінцева

Мова йде про росгвардійця, який у період із 24 лютого по 31 березня 2022 року брав участь у вторгненні на територію Київської області.

За версією обвинувачення, Мурзінцев проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району і викрав звідти речі: шліфувальну машинку, шуруповерт, електроточило, електропилку, жорсткий диск, процесор та відеокамеру з компʼютера, а також чоловічий одяг.

Господиня будинку, яка виїхала з села після початку повномасштабного вторгнення, виявила по поверненню вибиті ворота і вхідні двері будинку, розгардіяш, окоп і сліди від вогнища у дворі та пакунки від російських сухпайків. Потерпіла зрозуміла, що в будинку проживали окупанти й помітила зникнення деяких речей.

У суді показання дав свідок, який залишався у селі під час окупації. Чоловік, оселю якого теж обікрали росіяни, бачив, як окупанти заходили в дім сусідки. Щобільше, після звільнення села Блиставиці він знайшов на городі табличку від російського БТРа з номером військової частини і прізвище особи, відповідальної за БТР.

Білоруські Telegram-канали засвідчили злочин мародерів

Після звільнення Київської області білоруські Telegram-канали публікували кадри, як окупанти відправляли посилки через поштове відділення в Мозирі. На фото та відео було видно, як вони заносили з вулиці величезні “тюки” й заповнювали накладні. В одного з представників армії ворога речі були запаковані у баул із логотипом українського магазину "Епіцентр".

Були оприлюднені імена військовослужбовців та відомості про кількість і вагу посилок. Серед відправників був і Мурзінцев з посилкою 24 кг, який під описом "речі" відправив її до Рубцовська Алтайського краю РФ, звідки він родом.

Докази проти росгвардійця у суді

Суд зібрав докази проти Мурзінцева, серед яких - дані мобільних операторів, котрі фіксували його номер 24 лютого 2022 року в селі Копачі Іванківського району Київської області, а 24-25 березня 2022-го в місті Припʼять.

Слідство вважає, що зібраними доказами підтверджується, що Мурзінцев у складі окупаційних військ перебував на території України, зокрема, в Бучанському районі Київської області, а в Білорусі відправив посилку додому в РФ.

Також суд не ставить під сумнів показання потерпілої, що в її будинку побували російські військові і в цей час було викрадено майно.

Але суд не побачив достатніх доказів, що речі з будинку викрав саме обвинувачений. В результаті 30 жовтня Бородянський районний суд Київської області виправдав Мурзінцева за недоведеністю вчинення ним цього злочину.

Український суд раптово виправдав російського мародера, але ОГП оскаржить рішенняФото: ОГП буде оскаржувати виправдальний вирок Євгенію Мурзінцеву (t.me/pgo_gov_ua/33496)

У серпні 2022-го було оголошено підозри іншим 8 військовослужбовцям РФ за пограбування цивільних помешкань у Блиставиці. Вироків їі ще не винесли.

Реакція Офісу генпрокурора

У ОГП 6 листопада заявили, що будуть оскаржувати виправдувальний вирок Бородянського районного суду росгвардійцю, на 10 роках ув'язнення якого наполягали прокурори.

"Ми не погоджуємося з цим рішенням, адже вважаємо, що зібрані докази однозначно вказують на вчинення обвинуваченим воєнного злочину", - написали в Офісі генпрокурора і додали, що використають всі передбачені законом механізми для відновлення справедливості.

Раніше ми писали про те, як російські військові посилено мародерили та обкрадали місцевих жителів на окупованих у 2023 році територіях Запорізької та Херсонської областей.

Викрадене майно росіяни перевозили до окупованого Криму, а вже потім - в РФ.

Також Генштаб фіксував раніше факти про те, як окупанти вивозили вантажівками награбоване майно українців із Запорізької області.

