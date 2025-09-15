Український спорт отримує рекордне фінансування у 2026 році: цифра вражає

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Загалом витрати держави на розвиток спорту та молодіжної політики можуть перевищити 6,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства молоді та спорту.

Витрати на спорт та молодь у фокусі державної політики

Проєкт бюджету-2026 передбачає, що на спорт та молодіжну політику буде спрямовано 6 млрд 671,1 млн грн.

Зокрема, на спорт вищих досягнень передбачено 5,008 млрд грн, на розвиток спортивної медицини, забезпечення діяльності закладів вищої освіти та наукову діяльність у сфері спорту - 778,4 млн грн.

Масовий спорт отримає 639,5 млн грн, а молодіжна політика - 83,2 млн грн. Окремо виділено 27 млн грн на утвердження української національної та громадянської ідентичності.

За словами Міністерства молоді та спорту, ці кошти є "інвестицією у фізичне здоров’я, єдність і майбутнє країни".

Пріоритет бюджету-2026

Найбільше коштів у проєкті бюджету передбачено на сектор безпеки та оборони – понад 2,8 трлн грн, що становить 27,2% ВВП.

Це підтверджує стратегічну спрямованість держави на ефективний опір агресору та забезпечення обороноздатності країни.

Інші ключові напрями фінансування: освіта - 265,4 млрд грн, охорона здоров’я - 258 млрд грн, соціальна підтримка громадян - 467,1 млрд грн, а також ветеранська політика та допомога у інтеграції - 17,9 млрд грн. На агропромисловий комплекс планується 13,1 млрд грн.

Доходи місцевих бюджетів у 2026 році очікуються на рівні 871,9 млрд грн, а міжбюджетні трансферти з державного бюджету складуть 289,3 млрд грн.

Підтримка спорту на тлі війни та економічних викликів

Попри значну увагу до сектору оборони та соціальної підтримки, держава продовжує інвестувати в спорт. Порівняно з 2025 роком, коли на спорт виділили 5,7 млрд грн, у 2026 році фінансування зростає на понад 900 млн грн.

Міністерство молоді та спорту підкреслює, що ці кошти сприятимуть розвитку як професійного спорту, так і масових спортивних ініціатив, а також підтримають наукову діяльність у спортивній сфері.

"Це демонстрація того, що молодь і спорт залишаються у фокусі державної політики навіть у найважчі часи", - зазначили у відомстві.

Перспективи та вплив на суспільство

Фінансування спорту та молодіжної політики має не лише соціальне, а й стратегічне значення.

Масові спортивні ініціативи сприяють зміцненню фізичного здоров’я населення, формуванню національної ідентичності та підтримці громадянської активності молоді.

Експерти відзначають, що зростання фінансування спорту і молодіжної політики є сигналом для регіонів і спортивних організацій про стабільну підтримку держави, навіть у складних економічних умовах і під час війни.