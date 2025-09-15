ua en ru
Украинский спорт получает рекордное финансирование в 2026 году: цифра впечатляет

Понедельник 15 сентября 2025 23:29
Украинский спорт получает рекордное финансирование в 2026 году: цифра впечатляет Министерство молодежи и спорта (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Екатерина Урсатий

Кабинет Министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год. В целом расходы государства на развитие спорта и молодежной политики могут превысить 6,6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства молодежи и спорта.

Расходы на спорт и молодежь в фокусе государственной политики

Проект бюджета-2026 предусматривает, что на спорт и молодежную политику будет направлено 6 млрд 671,1 млн грн.

В частности, на спорт высших достижений предусмотрено 5,008 млрд грн, на развитие спортивной медицины, обеспечение деятельности высших учебных заведений и научную деятельность в сфере спорта - 778,4 млн грн.

Массовый спорт получит 639,5 млн грн, а молодежная политика - 83,2 млн грн. Отдельно выделено 27 млн грн на утверждение украинской национальной и гражданской идентичности.

По словам Министерства молодежи и спорта, эти средства являются "инвестицией в физическое здоровье, единство и будущее страны".

Приоритет бюджета-2026

Больше всего средств в проекте бюджета предусмотрено на сектор безопасности и обороны - более 2,8 трлн грн, что составляет 27,2% ВВП.

Это подтверждает стратегическую направленность государства на эффективное сопротивление агрессору и обеспечение обороноспособности страны.

Другие ключевые направления финансирования: образование - 265,4 млрд грн, здравоохранение - 258 млрд грн, социальная поддержка граждан - 467,1 млрд грн, а также ветеранская политика и помощь в интеграции - 17,9 млрд грн. На агропромышленный комплекс планируется 13,1 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в 2026 году ожидаются на уровне 871,9 млрд грн, а межбюджетные трансферты из государственного бюджета составят 289,3 млрд грн.

Поддержка спорта на фоне войны и экономических вызовов

Несмотря на значительное внимание к сектору обороны и социальной поддержки, государство продолжает инвестировать в спорт. По сравнению с 2025 годом, когда на спорт выделили 5,7 млрд грн, в 2026 году финансирование возрастает более чем на 900 млн грн.

Министерство молодежи и спорта подчеркивает, что эти средства будут способствовать развитию как профессионального спорта, так и массовых спортивных инициатив, а также поддержат научную деятельность в спортивной сфере.

"Это демонстрация того, что молодежь и спорт остаются в фокусе государственной политики даже в самые тяжелые времена", - отметили в ведомстве.

Перспективы и влияние на общество

Финансирование спорта и молодежной политики имеет не только социальное, но и стратегическое значение.

Массовые спортивные инициативы способствуют укреплению физического здоровья населения, формированию национальной идентичности и поддержке гражданской активности молодежи.

Эксперты отмечают, что рост финансирования спорта и молодежной политики является сигналом для регионов и спортивных организаций о стабильной поддержке государства, даже в сложных экономических условиях и во время войны.

Ранее мы писали, что Международная федерация бобслея и скелетона сделала заявление о допуске россиян на Олимпиаду-2026.

Также читайте, почему Украина не будет представлена на Олимпиаде-2026 в женском фигурном катании.

