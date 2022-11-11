Український снайпер влучним пострілом знищив окупанта (відео)

Український спецпризначенець влучним пострілом зі снайперської гвинтівки знищив російського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"З настанням сутінків снайпери підрозділів спецпризначення Нацгвардії виходять на полювання", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, як український військовий відстежує ворожу ціль та влучно ліквідовує російського окупанта. "Дуже швидка і точна робота одного з них минулої ночі", - додали наостанок.