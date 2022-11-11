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Український снайпер влучним пострілом знищив окупанта (відео)

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 22:18
Український снайпер влучним пострілом знищив окупанта (відео) Фото: Український снайпер влучним пострілом знищив окупанта (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Український спецпризначенець влучним пострілом зі снайперської гвинтівки знищив російського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"З настанням сутінків снайпери підрозділів спецпризначення Нацгвардії виходять на полювання", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як український військовий відстежує ворожу ціль та влучно ліквідовує російського окупанта.

"Дуже швидка і точна робота одного з них минулої ночі", - додали наостанок.

Нагадаємо, у Херсонській області українські військові підбили російський танк, який вони намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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