Украинский снайпер точным выстрелом уничтожил оккупанта (видео)
Украинский спецназовец точным выстрелом из снайперской винтовки уничтожил российского военного.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
"С наступлением сумерек снайперы подразделений спецназначения Нацгвардии выходят на охоту", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинский военный отслеживает враждебную цель и точно ликвидирует российского оккупанта.
"Очень быстрая и точная работа одного из них минувшей ночью", - добавили напоследок.
Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.
Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.
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