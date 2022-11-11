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Украинский снайпер точным выстрелом уничтожил оккупанта (видео)

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 22:18
Украинский снайпер точным выстрелом уничтожил оккупанта (видео) Фото: Украинский снайпер точным выстрелом уничтожил оккупанта (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинский спецназовец точным выстрелом из снайперской винтовки уничтожил российского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"С наступлением сумерек снайперы подразделений спецназначения Нацгвардии выходят на охоту", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинский военный отслеживает враждебную цель и точно ликвидирует российского оккупанта.

"Очень быстрая и точная работа одного из них минувшей ночью", - добавили напоследок.

Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

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