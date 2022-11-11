Украинский снайпер точным выстрелом уничтожил оккупанта (видео)

Украинский спецназовец точным выстрелом из снайперской винтовки уничтожил российского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"С наступлением сумерек снайперы подразделений спецназначения Нацгвардии выходят на охоту", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, как украинский военный отслеживает враждебную цель и точно ликвидирует российского оккупанта. "Очень быстрая и точная работа одного из них минувшей ночью", - добавили напоследок.