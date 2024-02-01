Український снайпер ліквідував двох росіян із 2680 м під Бахмутом (відео)

"Працюють "Привиди Бахмуту" в районі Іванівського. Дистанція - 2680 метрів", - розповів він.

За даними генерала, вдалося знищити двох ворогів.

"Якісна робота", - констатував Сирський.

Робота снайперів на фронті

Нагадаємо, снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 і поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилася лише година.

Окрім того, снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського військового з відстані 3800 метрів. Для цього він годинами сидів нерухомо в холодну погоду. Він чекав, коли його корегувальник дасть команду вистрілити.

До того ж українські снайпери не бояться близько підбиратися до ворога, влучно стріляючи по окупантах навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача із 250 м у районі Бахмута.